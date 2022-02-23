على خطى ترامب.. بومبيو: بوتين رجل موهوب وذكي

وصف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ”رجل موهوب وذكي“، قائلا إنه ”يحترمه بشكل كبير“.

ولفت بومبيو في تصريحات نشرتها مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية الثلاثاء، إلى أن الرئيس الروسي لم يتجرأ على أوكرانيا خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بومبيو عن بوتين في التصريحات التي نقلها أيضا التلفزيون الروسي، إن بوتين ”ذكي وقادر جدًا .. لدي احترام كبير له… لقد تعرضت لانتقادات لقولي ذلك.. لا، لدي احترام كبير له“.

وفي حديثه عن قدرات الرئيس الروسي خلال فترة ترامب، قال بومبيو إن بوتين ”كان دائمًا على اطلاع جيد وواضح بعمق بشأن المصالح الروسية.. أنا أقدر ذلك. لقد تطلب الأمر نفسه منا، مني ومن فريقي. كان علينا أن نكون مستعدين بنفس القدر. وعلى نفس القدر من الحماية للمصالح التي تهم الولايات المتحدة.. إنه داهية وذكي للغاية“.

وأضاف أن بوتين ”رجل دولة موهوب للغاية.. لديه الكثير من المواهب. لقد كان عميلاً في جهاز الاستخبارات السوفييتي (كي جي بي)… هذا يعني أنه يعرف كيفية استخدام القوة.. نحن بحاجة إلى احترام ذلك“.

وكتب بومبيو في تغريدة على ”تويتر“ الثلاثاء، قائلا ”فلاديمير بوتين هو نفس الشخص الذي كان عليه خلال إدارتنا.. الشيء الوحيد الذي تغير هو القيادة الأمريكية“، وتابع ”لمدة 4 سنوات ردد اليسار خدعة أن إدارتنا كانت ضعيفة تجاه روسيا.. ومع ذلك، لم يجرؤوا على غزو أوكرانيا.. لكنهم يفعلون الآن. من برأيك يخشى بوتين أكثر؟“.

كما نقلت المجلة عن ترامب قوله في تغريدة إن بوتين ”داهية ويتمتع بسحر كبير وإنه يفعل ما يقوم به لأنه يحب بلده كثيرا“.

وقال ترامب ”كما تعرفون، إنه يتمتع بالكثير من السحر الكبير والكثير من الفخر. إنه يحب بلده“، مشيرا إلى أن التعزيزات العسكرية الروسية كقوة حفظ سلام تعكس ”ذكاء“ بوتين.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق ”هذه أقوى قوة سلام رأيتها في حياتي.. كان هناك عدد كبير من الدبابات العسكرية أكثر مما رأيته في أي وقت مضى.. يبدو أنهم سيحافظون على السلام .. لا، لكن فكر في الأمر. هذا رجل ذكي للغاية.. أنا أعرف بوتين جيدًا، جيدًا جدًا“.