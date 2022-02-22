تعيين نائبة عربية بمنصب قنصل إسرائيل في شنغهاي

قرر وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الثلاثاء، تعيين النائبة العربية غيداء ريناوي زعبي، بمنصب قنصل إسرائيلي عام في شنغهاي.

وجاء تعيين زعبي من حزب ”ميرتس“، بسبب خبرتها في ترؤس عدد من منظمات المجتمع المدني في إسرائيل.

وقال وزير الخارجية يائير لابيد :“إن النائبة ريناوي-زعبي تأتي مع تجربة إدارية غنية وخلفية اقتصادية وجماهيرية متنوعة ومبهرة“، مؤكدا أنها ”ستقود القنصلية الإسرائيلية العامة في شنغهاي إلى إنجازات جديدة وهامة“ .

وأضاف لابيد ”لا يمكن إنكار أهمية الصين عموما وشنغهاي على وجه الخصوص للاقتصاد العالمي، فعلاقاتنا الاقتصادية مع الصين هي محرك نمو هام للاقتصاد الاسرائيلي ويجب أن يستمر تعزيزه“، وفقا لقناة i24news الإسرائيلية.

من جانبها، قالت النائبة ريناوي – زعبي، تعقيباً على تعيينها :“ إنه لشرف عظيم أن أكون أول عربية في مثل هذا المنصب الديبلوماسي الرفيع“.

وأضافت ”أنا سعيدة بأنه ستتاح لي القدرة على المساهمة في هذه المهمة الهامة لتوثيق التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي مع أحد أهم الشركاء الاقتصاديين الهامين لإسرائيل في العالم من القنصلية الاسرائيلية العامة في شنغهاي“.

وتنتمي زعبي إلى حزب ميرتس، حيث احتلت المكان الرابع في الحزب داخل الكنيست، كما ترأست عددا من منظمات المجتمع المدني ولها نشاطات معروفة على مستوى اللجان داخل الكنيست الإسرائيلي.

ويشكل النواب العرب داخل الكنيست، جزءا هاما من تشكيله الحكومة الإسرائيلية ، حيث شكل النائب منصور عباس، رئيس القائمة الموحدة، طوق النجاة لتشكيل حكومة اليمين برئاسة نفتالي بينيت، عبر انضمامه إليها في يونيو/حزيران الماضي.

وسجّلت المرحلة الماضية العديد من التصريحات التي صدرت عن نواب عرب، ورفضتها السلطة الفلسطينية، في حين تسعى إسرائيل لاستقطاب موقف النواب العرب داخل الكنيست الإسرائيلي لصالحها.

وفي وقت سابق، قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عباس منصور ، إن ”دولة إسرائيل ولدت كدولة يهودية“.

وتابع منصور ”هذا هو قرار الشعب اليهودي الذي أقام دولة يهودية، والسؤال هو ليس ما هي هوية الدولة؟ فهي هكذا ولدت وهكذا ستبقى“.

ورفضت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، تصريحات منصور، معتبرة أقواله تعزيزا للمشروع ”الاستعماري الصهيوني“.

وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن ”رفضها وسخطها الشديدين، لتصريحات منصور عباس، والتي يدعو فيها الشعب الفلسطيني للاعتراف بالدولة اليهودية“ وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.