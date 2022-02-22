إسرائيل تتهم إيران بتسليح طائرات مسيرة قدمتها لفنزويلا

اتهمت إسرائيل إيران اليوم الثلاثاء، بأنها تعتزم تسليح طائرات مسيرة قدمتها إلى فنزويلا بذخائر دقيقة التوجيه، وهي تصريحات تستهدف فيما يبدو إثارة قلق الولايات المتحدة في وقت تستعد فيه الدول الكبرى لعقد اتفاق نووي جديد مع إيران.

وقالت فنزويلا في عام 2012 إن إيران تساعدها في صناعة طائرات مسيرة للدفاع عن النفس. وأيضا تعاونت الدولتان، وهما عضوان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبين كلتيهما وواشنطن خلافات، في مجال الصادرات النفطية.

وخلال لقاء مع زعماء لليهود الأمريكيين في مدينة القدس عرض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس صورا لما قال إنها طائرة مسيرة من طراز ”مهاجر“ الإيراني في فنزويلا.

وقال غانتس: ”توضح تقديراتنا أن فنزويلا تتلقى ذخائر إيرانية دقيقة التوجيه لهذه الطائرات المسيرة وطرز أخرى مماثلة“.

ومضى قائلا: ”أستطيع أن أقول لكم إنني خلال اجتماعاتي مع شركاء من أنحاء العالم، من بينهم شركاء من أمريكا اللاتينية وأفريقيا، سمعت تعبيرا عن قلق عميق إزاء دعم إيران للإرهاب“.

وتنفي إيران إمداد أي من حلفائها بطائرات مسيرة عسكرية، ونفت اعتزامها حيازة أسلحة نووية، كما تنفي تقديم أي دعم للإرهاب. وإلى الآن لم ترد وزارة الإعلام في فنزويلا على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق على تصريحات غانتس.

وأيدت إسرائيل في عام 2018 قرار الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، وحثت على الحذر في الوقت الذي تشارك فيه الولايات المتحدة في مفاوضات لإحياء الاتفاق.

وقال غانتس لوفد مؤتمر رؤساء المنظمات الأمريكية الكبرى ”إذا وُقع اتفاق نووي مع إيران فلن يكون نهاية الطريق… نحتاج إلى أن تكون لدينا قدرات هجومية ومجموعة من العقوبات جاهزة في حال انتهاك إيران اتفاقا مستقبليا“.