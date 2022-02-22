بايدن يعلن الدفعة الأولى من العقوبات ضد روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من العقوبات على روسيا بسبب ما قال إنه بداية غزو لأوكرانيا، وتعهد بفرض عقوبات أشد إذا واصلت روسيا عدوانها.

وتستهدف العقوبات، من بين أمور أخرى، البنوك الروسية، والديون السيادية.

وقال بايدن خلال خطاب للأمة من البيت الأبيض إن ”بوتين شن هجومًا مباشرًا على حق أوكرانيا في الوجود“.

وأضاف أن ”حلفاء أمريكا متحدون في معارضة العدوان الروسي، والدفاع عن حلف شمال الأطلسي“، متابعًا: ”سندافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي“.

وأشار إلى أن ”هذه تحركات دفاعية وليست لدينا نية لقتال روسيا“.

وبين أن ”أمريكا ترى تصعيدًا كبيرًا للعمليات الروسية، لكنه ما زال هناك وقت لتجنب أسوأ السيناريوهات، وآمل أن تظل الدبلوماسية ممكنة“.

وتابع: ”سنحكم على روسيا بأفعالها لا بأقوالها“.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قال في وقت سابق الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال بإمكانه تجنب حرب شاملة من اختياره.

وأضاف أوستن، في بداية محادثات بمقر وزارة الدفاع ”البنتاغون“ مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أنه ”لا يزال بإمكان السيد بوتين تجنب حرب مأساوية شاملة من اختياره، سنواصل العمل معك عن كثب“.

في المقابل، قال كوليبا: ”رسالتي بسيطة.. أوكرانيا قوية هي أفضل رادع لروسيا“.

إلى ذلك، اعتبرت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، اليوم الثلاثاء، أن اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، وقرارها إرسال قوات، يمثلان بداية لغزو جديد، ويضعان العالم على حافة ”حقبة مظلمة وخطيرة“.

وأضافت شيرمان، أثناء اجتماع استثنائي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أنه ”لا شك في أن ما جرى، أمس، إنما هو بداية أحدث غزو روسي لأوكرانيا.. نحن على أعتاب حقبة مظلمة وخطيرة“.

وحصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على الضوء الأخضر من مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، لنشر قوات مسلحة روسية في منطقتين يسيطر عليهما الانفصاليون شرق أوكرانيا؛ وذلك من أجل ما وصفه أعضاء في المجلس بأنه مهمة ”لحفظ السلام“.

وفيما يعد إشعالًا لأزمة مع الغرب، وافق أعضاء مجلس الاتحاد بالإجماع على طلب بوتين الإذن له بنشر قوات في الخارج.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن اعترفت موسكو باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين، أمس الإثنين، وهو ما قوبل بإدانة دولية وفرض عقوبات.