حزب إيراني يدعو لاحتجاجات على خطة لتقييد الإنترنت في البلاد

دعا حزب ”الوحدة الإسلامي“ أحد الأحزاب الإصلاحية البارزة في إيران، اليوم الثلاثاء، المواطنين للخروج باحتجاجات شعبية على خطة لتقييد الإنترنت صوتت عليها لجنة برلمانية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن ”اللجنة المشتركة في البرلمان وافقت، اليوم، على الخطة العامة لتقييد الإنترنت في إيران“.

وأضافت أن ”أغلبية أعضاء اللجنة صوتوا على هذه الخطة بموافقة 18 شخصًا فيما عارض الخطة عضو واحد“.

وأصدر حزب الوحدة الإسلامي بزعامة محمد خاتمي، بيانًا أكد فيه أن ”أكثر من مليون إيراني وقعوا على خطاب احتجاج على خطة الحماية ويطالبون مجلس النواب بعدم الموافقة عليها“.

إجراءات غير مسؤولة

وقال الحزب: ”نشهد هذه الأيام إجراءات غير مسؤولة من جانب الحكومة في تقليص سرعة الإنترنت، وجزء من عرض النطاق الترددي الدولي“، واصفًا ”ترتيب إيران العالمي من حيث سرعة الإنترنت بأنه أمر محزن للغاية“.

وأضاف أنه ”لأمر مخزٍ أن يكون ترتيب إيران العالمي من حيث سرعة الإنترنت متأخرًا حتى عن البلدان ذات الاقتصادات الأصغر بكثير من إيران والتي لا يمكن مقارنتها بمستوى القوى العاملة الماهرة والمتعلمة لدينا“.

واعتبر أن ”تقييد الإنترنت خطة متخلفة“، مبينًا أنه ”يُعتقد على نطاق واسع أن التحركات الأخيرة لتعطيل الوصول إلى الإنترنت الدولي، لا سيما العديد من برامج المراسلة الشهيرة، التي يستخدم كل منها عشرات الملايين من الإيرانيين، هي مقدمة تدريجية لبرنامج خطير ومتخلف يسمى خطة الحماية“.

ولفت إلى أن ”هذه النسخة الجديدة لتقييد الإنترنت التي جرى تمريرها من قبل اللجنة المشتركة في البرلمان جاءت بدعم من المتشددين، وهي أكثر صرامة في مراقبة الإنترنت، والحد من سرعته“.

وذكّر الحزب الإصلاحي، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابات بتسريع الإنترنت.

وخلص الحزب إلى أنه ”يشعر بالقلق إزاء السلوك غير المسؤول لبعض عناصر الحكومة فيما يتعلق بالوصول العام، والحر، والعادل، إلى الإنترنت، والشبكات الاجتماعية“.

وكان البرلمان الإيراني شكّل، العام الماضي، لجنة أطلقها عليها ”اللجنة المشتركة“ التي تضم مختصين من جميع اللجان، تكون مهمتها تمرير القوانين بعد دراستها في بعض الحالات.

ووفقًا للخطة التي وافق عليها البرلمان، لن يتم النظر في خطة تقييد الإنترنت علنًا، وبالتالي قد يتم إرسال الخطة إلى الحكومة للتنفيذ التجريبي.

خطة الحماية

وفي الوقت نفسه أعلن عضو اللجنة المشتركة جلال رشيدي كوجي، طلب إلغاء مراجعة خطة الحماية في اللجنة المشتركة، وإعادة الخطة إلى مجلس النواب.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، قال كوجي إنه ”حتى الآن وقَّع 55 نائبًا على طلب لإعادة الخطة إلى البرلمان، وأن عدد التواقيع في تزايد“.

وفي وقت سابق، وصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وضع الإنترنت في إيران بأنه ”مهجور“، ودعا إلى فرض قيود.

ولاقت خطة حماية الفضاء الإلكتروني معارضة واسعة النطاق من قبل المواطنين الإيرانيين، وكتب أكثر من مليون شخص إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف مطالبين بإلغائها.

وبالتزامن مع التصويت على خطة الحماية، نشرت وسائل الإعلام المحلية في إيران تقارير عن تباطؤ في الإنترنت، لكن علي بهادوري جهرمي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، قال إن سبب بطء الإنترنت هو ”الاستهلاك المتزايد“.

وأدى الانخفاض الحاد في سرعة الإنترنت، وتعطيل الوصول إلى الشبكات الاجتماعية في إيران، إلى احتجاجات من قبل المستخدمين.