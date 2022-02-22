صحيفة عبرية: مشاورات إسرائيلية مكثفة لإدانة روسيا دون إغضاب بوتين

قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن إسرائيل تجري مشاورات مكثفة لإصدار بيان إدانة حول دخول الجيش الروسي إلى المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا لوغانسك ودونيتسك؛ ولكن دون إغضاب موسكو ورئيسها فلاديمير بوتين.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن ”المباحثات تجري بين وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي“، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر تل أبيب في النهاية بيانا يتناول الخطوة الروسية.

وحسب الصحيفة، فإن ”معظم التقديرات تشير إلى أن إسرائيل لن تكون قادرة على تجنب إدانة الخطوة الروسية، خاصة في ظل الإدانة الدولية الشديدة لموسكو والتهديد بفرض العقوبات“.

وبينت أن ”تل أبيب تفحص شدة الإدانة، كما أنها لا ترغب في إزعاج روسيا كثيراً“، مستدركةً: ”إلا أن موقف الإدانة سيضعها في الجانب الصحيح من التاريخ“، وفق تعبيرها.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن ”المشاورات الإسرائيلية وصلت إلى حد استشارة المسؤولين الأمريكيين في هذه القضية أيضا“.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن ”قرار إسرائيل إجلاء دبلوماسييها من العاصمة الأوكرانية كييف إلى المكاتب التي افتتحتها غرب البلاد مؤخرا، شكل خيبة أمل لدى المسؤولين في أوكرانيا“.

ولفتت الصحيفة، إلى أن ”إسرائيل أبلغت روسيا بالموقع الدقيق لمكاتبها الدبلوماسية غرب أوكرانيا“.

الجدير ذكره، أن دراسة أعدها معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، أوصت إسرائيل بدعم الموقف الأميركي في الصراع المتصاعد في أوروبا الشرقية، بسبب العلاقات الخاصة بين الدولتين والالتزام الأميركي بأمن إسرائيل.

وحسب الدراسة، التي نشرت أمس الإثنين، فإن على إسرائيل أن ”تحافظ بقدر الإمكان في هذه المرحلة على قنوات الاتصال مع موسكو، من أجل الامتناع عن أي احتكاك عسكري في سوريا“.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء قال تقرير أعده موقع ”واللا“ العبري، إن ”إسرائيل قلقة من تأثير العقوبات الأمريكية المحتملة على روسيا، رداً على الغزو المحتمل لأوكرانيا، على عملياتها في سوريا“.

ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن ”العقوبات الأمريكية المحتملة من شأنها الإضرار بمصالح إسرائيل الأمنية في سوريا“، مضيفين ”العلاقات الوثيقة بين إسرائيل وأمريكا قد تهدد التنسيق مع روسيا بشأن العمليات بسوريا“.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في وقت سابق أنه في حال اندلعت حرب بين روسيا وأوكرانيا، فإن ”تل أبيب ستقف بطبيعة الحال إلى جانب حليفتها التقليدية الولايات المتحدة على الرغم من المصلحة الإسرائيلية بالحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو“.