مسلح يحتجز رهائن داخل متجر لشركة أبل في أمستردام

أفادت مصادر هولندية، اليوم الثلاثاء، بأن مسلحًا أقدم على اقتحام أحد متاجر شركة ”أبل“ الأمريكية في العاصمة أمستردام، واحتجز عددًا من الرهائن.

وقالت المصادر إن الشرطة الهولندية، هرعت إلى المكان الذي كان يتواجد فيه المسلح الذي ظهر عبر مقاطع مصورة التقطها أفراد من خارج الموقع.

وتلقت الشرطة بلاغًا بحصول سرقة مسلّحة، عند الساعة 17,40 (16,40 ت غ)، وتحوّلت السرقة إلى عملية احتجاز رهائن بحسب ما ذكره التلفزيون الهولندي العام ”إن أو إس“.

مسلّح يحتجز عددا من الرهائن داخل متجر أبل في العاصمة الهولندية أمستردام وسماع إطلاق أعيرة نارية.. والشرطة تطوق المكان#إرم_نيوز #applestore #leidseplein #amaterdam pic.twitter.com/xfVeLpZ1II — إرم نيوز (@EremNews) February 22, 2022

وذكرت شرطة العاصمة أمستردام أن مسلحًا دخل، مساء الثلاثاءن متجر لايدزبلين في أمستردام والذي يقع في واحدة من أبرز ساحات العاصمة، مشيرة إلى أن عناصرها طوّقوا المكان.

وقالت إنها أرسلت وحدات خاصة إلى ساحة وسط أمستردام بعد أن ذكر تلفزيون (إيه.تي5) المحلي أن رجلًا بحوزته سلاح ناري يحتجز رهينة في متجر تابع لشركة ”أبل“ خلال حادث سطو مسلح على ما يبدو.

وقالت شرطة أمستردام في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر: ”هناك شخص بحوزته سلاح ناري في المتجر… قوات الشرطة هناك ومعها كثير من الوحدات والوحدات الخاصة في الموقع للسيطرة على الموقف“.

Update: er bevindt zich iemand met een vuurwapen in/bij de betreffende winkel, de politie is met veel (specialistische) eenheden ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. https://t.co/GdAvwNqS5o — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) February 22, 2022

وأكدت الشرطة أنها تتابع باستمرار تطورات الحدث وما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت الجمهور بعدم توفير المعلومات للمتورطين في الحادثة لتسهيل مهام الشرطة في التعامل مع الموقف.