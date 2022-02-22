"رويترز": قافلة عسكرية روسية تتجه إلى الحدود الأوكرانية

قال شاهد من رويترز، اليوم الثلاثاء، إن قافلة عسكرية تضم أكثر من 100 شاحنة تحمل جنودا شوهدت وهي تتجه صوب الحدود الأوكرانية في منطقة بيلغورود الروسية، بحسب وكالة ”رويترز“.

قافلة عسكرية تضم أكثر من 100 شاحنة تحمل جنودا شوهدت وهي تتجه صوب الحدود الأوكرانية في منطقة بيلجورود الروسية#إرم_نيوز #Donbas #donetsk #Putin pic.twitter.com/HSJsb2ow1c — إرم نيوز (@EremNews) February 22, 2022

وكانت وسائل إعلام تحدثت في وقت سابق أن صورا جوية جديدة أظهرت تحرك قوات روسية من قواعدها باتجاه الغابات على الحدود الأوكرانية، في تطور يشي بأن الحرب باتت وشيكة.

وذكر موقع ”ديلي بيست“ الأمريكي أن صور الأقمار الصناعية الجديدة أظهرت اقتراب معدات عسكرية روسية من الحدود الشمالية لأوكرانيا، حيث أمرت موسكو بنشر قوات في الجمهوريات الأوكرانية المعلنة من جانب واحد على طول الحدود الشرقية للبلاد.

وبحسب الموقع الأمريكي، تُظهر صور الرادار التي التقطتها شركة ”كابيلا سبيس“ وحللها باحثون في معهد ”ميدلبري“ للدراسات الدولية، معسكرًا جديدًا للمركبات العسكرية الروسية والخيام، في غابة تبعد 35 ميلًا من مدينة خاركيف الأوكرانية.

وقال جيفري لويس، مدير برنامج شرق آسيا في جامعة ميدلبري لصحيفة ”ديلي بيست“: ”يقع المعسكر على بعد 20 كيلومترًا من الحدود، ما يعني أن هذه القوات في وضع يمكنها من الانتقال إلى أوكرانيا“.

وتأتي الصور في وقت أعلن فيه مسؤولون روس عن نشر قوات بأقصى الشرق في ما يسمى بـ“الجمهوريات الشعبية“ التي يسيطر عليها المتمردون في دونيتسك ولوهانسك، بعد اعتراف الكرملين بإعلان ”الاستقلال“، أمس الإثنين.

ويقع المعسكر الذي شوهد في صور الأقمار الصناعية جنوب بيلغورود في روسيا، حيث وثقت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة ”ماكسار تكنولوجيز“، ومقاطع فيديو تم تحميلها من قبل السكان المحليين، تدفقًا ثابتًا للمعدات العسكرية الروسية التي تراكمت خلال الأيام القليلة الماضية.

وتقع المركبات على طول الطريق الأوروبي ”إي 105″، وهو طريق سريع يمتد جنوبًا من النرويج عبر روسيا وخاركيف، وينتهي في يالطا بشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

وقال ستيفن دي لا فوينتي، مساعد باحث في جامعة ميدلبري، الذي راجع الصور، لموقع ”ديلي بيست“: ”تبدو هذه الحركات عسكرية وتشكيلات المركبات متوافقة مع ما رأيناه في مناطق أخرى في روسيا“.

وأضاف أن ”أول مؤشر على أن شيئًا ما كان يتحرك في هذه المنطقة، كانت صور الأقمار الصناعية التي التقطت في 15 فبراير/ شباط الجاري، لكن هذا هو أول تأكيد لنا على وجود مركبات عسكرية روسية هناك الآن.“