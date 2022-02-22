وزير الدفاع الأمريكي يدعو بوتين لتجنب خيار الحرب الشاملة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال بإمكانه تجنب حرب شاملة من اختياره.

وأضاف أوستن، في بداية محادثات بمقر وزارة الدفاع ”البنتاغون“ مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أنه ”لا يزال بإمكان السيد بوتين تجنب حرب مأساوية شاملة من اختياره، سنواصل العمل معك عن كثب“.

في المقابل، قال كوليبا: ”رسالتي بسيطة.. أوكرانيا قوية هي أفضل رادع لروسيا“.

إلى ذلك، اعتبرت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، اليوم الثلاثاء، أن اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا وقرارها إرسال قوات يمثلان بداية لغزو جديد، ويضعان العالم على حافة ”حقبة مظلمة وخطيرة“.

وأضافت شيرمان، أثناء اجتماع استثنائي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أنه ”لا شك في أن ما جرى أمس إنما هو بداية أحدث غزو روسي لأوكرانيا.. نحن على أعتاب حقبة مظلمة وخطيرة“.

هذا وحصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على الضوء الأخضر من مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، لنشر قوات مسلحة روسية في منطقتين يسيطر عليهما الانفصاليون في شرق أوكرانيا؛ وذلك من أجل ما وصفه أعضاء في المجلس بأنه مهمة ”لحفظ السلام“.

وفيما يعد إشعالا لأزمة مع الغرب، وافق أعضاء مجلس الاتحاد بالإجماع على طلب بوتين الإذن له بنشر قوات في الخارج.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن اعترفت موسكو باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين، أمس الإثنين، وهو ما قوبل بإدانة دولية وفرض عقوبات.

وقال العضو البارز في مجلس الاتحاد أندريه كليشاس إن ”الموافقة فورية السريان“.

وذكرت رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو قبل الاقتراع أن ”الموافقة على استخدام القوات المسلحة الروسية في الخارج تعني أنها ستكون قوات لحفظ السلام، قوات مكلفة بصيانة السلم والاستقرار في الجمهوريتين“ المعلنتين ذاتيا“.

وبينما اجتمع أعضاء مجلس الاتحاد لمناقشة طلب الموافقة على نشر القوات المطروح عليهم، أعلن الكرملين أن بوتين صادق على معاهدتي صداقة مع الجمهوريتين الأوكرانيتين المدعومتين من موسكو.

وتقول روسيا إن خطوة عقد معاهدتي صداقة تسمح لها بإقامة قواعد عسكرية هناك ونشر قوات، والموافقة على اتفاقية دفاع مشترك، وتعزيز التكامل الاقتصادي.

وتأتي هذه الخطوة وسط أزمة مع الغرب حول حشود عسكرية روسية ضخمة بالقرب من أوكرانيا، أثارت مخاوف من غزو تنفي موسكو اعتزامها القيام به.