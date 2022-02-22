استثنت بوتين.. قائمة عقوبات أوروبية تضم أفرادًا وكيانات روسية بسبب أوكرانيا

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على معاقبة 27 فردًا وكيانًا روسيًا، بعد أن اعترفت موسكو بمنطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى بنوك، وقطاع الدفاع، وتقييد وصول روسيا إلى أسواق رأس المال الأوروبية.

وسيتعّرض جميع أعضاء مجلس الدوما الروسي، مجلس النواب في البرلمان، لعقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل عادةً حظر السفر، وتجميد الأصول.

وقالت ”أورسولا فون دير لاين“ رئيسة المفوضية الأوروبية في أعقاب القرار إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد روسيا إذا واصلت موسكو تكثيف نشاطها العسكري في أوكرانيا.

وأضافت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي، أن ”الإجراء الذي اتخذناه، اليوم، هو رد على سلوك روسيا العدواني“، على حد تعبيرها.

وأردفت: ”إذا استمرت روسيا في تصعيد هذه الأزمة التي أوجدتها، فنحن مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات ردًا على ذلك“، مشددة على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي أقل اعتمادًا على روسيا فيما يتعلق بالغاز.

من جهته، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي إلى جانب وزير الخارجية الفرنسي خلال اجتماع في باريس: ”حزمة العقوبات التي وافقت عليها الدول الأعضاء بالإجماع ستؤلم روسيا.. ستؤلمها بشدة“.

وأوضح بوريل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”ليس على قائمة العقوبات الأوروبية“.

لودريان يلغي اجتماعًا مع لافروف

من جانبه؛ قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إنه سيلغي دعوة لنظيره الروسي سيرغي لافروف للمجيء إلى باريس لإجراء محادثات بعد اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وبعد سؤاله عما إذا كان اجتماع، يوم الجمعةن سيحصل، ردّ لودريان ”لا“، مع أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن أن ”الجهود الدبلوماسية ستستمر لتجنب اندلاع حرب في قلب أوروبا“.

وفي هذه الأثناء؛ ذكرت وكالة ”تاس“ للأنباء نقلًا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الغربية الجديدة على موسكو ”غير مشروعة“.

بريطانيا.. عقوبات بـ“الخطأ“

نسبت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بطريق الخطأ عنوانًا للبنك المركزي الروسي إلى بنك خاص تربطه صلات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرضت عليه عقوبات أعلنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وفرض جونسون عقوبات على 5 بنوك خاصة من بينها بنك روسيا، الذي قالت الحكومة البريطانية إنه ”مملوك ملكية خاصة لمليارديرات من النخبة (الروسية) تربطهم صلات مباشرة ببوتين“، لكن جونسون استُبعد من العقوبات في الوقت الحالي البنوك الكبرى الملوكة للدولة.

وبطريق الخطأ، سجلت الحكومة البريطانية عنوان بنك روسيا باعتباره ”نيجلينايا، 12، موسكو، 107016، روسيا“ وهو عنوان للبنك المركزي الروسي الذي يُعرف في اللغة الروسية باسم ”بنك روسيا“.

وبنك روسيا الخاص مقره في مدينة سان بطرسبرج شمال روسيا. وشارع نيجلينايا في موسكو يوجد به منذ قرن على الأقل فرع للبنك المركزي الروسي أو البنك المركزي في عهد الاتحاد السوفيتي.

وليس هناك ما يشير إلى أن بريطانيا فرضت عقوبات على البنك المركزي الروسي.

ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية على طلب التعليق على هذا الخلط، وفقًا لـ“رويترز“.

وقال مصدر مقرب من البنك المركزي الروسي، إن ”البنك أدرك أن في الأمر خطأ، وأنه لم يكن هناك أي تأثير على عمليات البنك“.