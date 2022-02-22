روسيا تقرر إجلاء موظفيها الدبلوماسيين من أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، أن القيادة الروسية اتخذت قرارا بإجلاء موظفيها الدبلوماسيين من أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن ”أولويتنا الأولى هي رعاية الدبلوماسيين الروس وموظفي السفارة والقنصليات العامة، ولحماية حياتهم وسلامتهم، قررت القيادة الروسية إجلاء موظفي البعثات الروسية في أوكرانيا، وهو ما سيُنفذ في المستقبل القريب جدا“.
جاء ذلك في وقت قال فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اتفاق ”مينسك“ للسلام في أوكرانيا ”لم يعد له وجود، وإنه لم يتبق شيء للوفاء به“، وأنحى باللائمة في ذلك على كييف.
أدلى بوتين بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الثلاثاء، بعد يوم من اعترافه رسميا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.
وقال بوتين، إن موسكو اعترفت بالجمهوريتين الانفصاليتين ضمن حدود منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا، اللتين تسيطر القوات الحكومية الأوكرانية على مساحات كبيرة منهما.
إلى ذلك وافق مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، بالإجماع اليوم الثلاثاء، على طلب بوتين نشر قوات مسلحة في الخارج، في ما وصفه المجلس بـ“مهمة حفظ سلام“ في منطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا.
وأثناء مناقشة الطلب، قال أحد أعضاء المجلس ”إن القرار دخل حيز التنفيذ على الفور“.
من جهته، قال الكرملين، الثلاثاء، إن الرئيس بوتين صادق على معاهدتي صداقة مع جمهوريتي ”دونيتسك“ و“لوغانسك“.
وقالت روسيا ”إن هذه الخطوة تسمح لها ببناء قواعد عسكرية هناك ونشر قوات، والاتفاق على موقف دفاعي مشترك، وتعزيز التكامل الاقتصادي“.
وكان بوتين قد أمر في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بنشر قوات في ”دونيتسك“ و“لوغانسك“ شرق أوكرانيا بعد اعترافه باستقلالهما أمس الإثنين، ما فاقم من حدة أزمة يخشى الغرب من تطورها إلى حرب كبرى.
وأثارت الخطوات الروسية تنديدا من الولايات المتحدة وأوروبا اللتين توعدتا بفرض عقوبات جديدة.
يأتي ذلك وسط أزمة بشأن حشد عسكري روسي ضخم قرب أوكرانيا أجج المخاوف من غزوها، وهو ما تنفي موسكو التخطيط له.