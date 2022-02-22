روسيا تقرر إجلاء موظفيها الدبلوماسيين من أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، أن القيادة الروسية اتخذت قرارا بإجلاء موظفيها الدبلوماسيين من أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن ”أولويتنا الأولى هي رعاية الدبلوماسيين الروس وموظفي السفارة والقنصليات العامة، ولحماية حياتهم وسلامتهم، قررت القيادة الروسية إجلاء موظفي البعثات الروسية في أوكرانيا، وهو ما سيُنفذ في المستقبل القريب جدا“.

جاء ذلك في وقت قال فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اتفاق ”مينسك“ للسلام في أوكرانيا ”لم يعد له وجود، وإنه لم يتبق شيء للوفاء به“، وأنحى باللائمة في ذلك على كييف.

أدلى بوتين بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الثلاثاء، بعد يوم من اعترافه رسميا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال بوتين، إن موسكو اعترفت بالجمهوريتين الانفصاليتين ضمن حدود منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا، اللتين تسيطر القوات الحكومية الأوكرانية على مساحات كبيرة منهما.