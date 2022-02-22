ألمانيا: مجموعة السبع والأوروبيون متحدون بشأن عقوبات روسيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، إن الدول الأعضاء في مجموعة السبع متحدون فيما يتعلق بفرض عقوبات على روسيا؛ لاعترافها بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة عبر الهاتف مع وزراء الخارجية في دول المجموعة؛ لبحث الأزمة في أوكرانيا، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية.

وأضافت بيربوك للصحفيين في باريس: ”سنرد متحدين بمجموعة شاملة من العقوبات التي كنا نعدها خلال الأسابيع الماضية، والتي يمكننا تشديدها بدرجة أكبر“، موضحة على ”تويتر“ دون الخوض في التفاصيل: ”مجموعة السبع تواصل التنسيق الوثيق بشأن الأزمة الروسية“.

من ناحية أخرى، قال وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي إن ”وزراء خارجية مجموعة السبع اتفقوا، اليوم، على استنكار اعتراف روسيا بمنطقتي أوكرانيا الانفصاليتين“.

وأضاف هاياشي أنهم ”اتفقوا على أن اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين يعد انتهاكا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وكذلك للقانون الدولي“.

وفي سياق آخر، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صادق، اليوم الثلاثاء، على معاهدتي صداقة مع جمهوريتين انفصاليتين أوكرانيتين تدعمهما موسكو.

وقالت روسيا إن ”هذه الخطوة تسمح لها ببناء قواعد عسكرية هناك ونشر قوات، والاتفاق على موقف دفاعي مشترك، وتعزيز التكامل الاقتصادي“.

يأتي ذلك وسط أزمة بشأن حشد عسكري روسي ضخم بالقرب من أوكرانيا أجج المخاوف من غزوها، وهو ما تنفي موسكو التخطيط له.