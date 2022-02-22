وثيقة: شركة روسية تتوقف عن تلقي طلبات لشحن الغاز المسال إلى أوكرانيا

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن شركة جازبروم ترانس، وهي فرع لعملاق الغاز الروسي جازبروم مسؤول عن الشحنات بالسكك الحديدية، توقفت عن تلقي طلبات لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى أوكرانيا، بدءا من 18 فبراير شباط.

وأشارت مذكرة أرسلتها الشركة إلى عملائها، إلى تزايد التوتر السياسي بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت المذكرة: ”بسبب التصعيد في أوكرانيا ولتفادي مخاطر محتملة… علقت الشركة تلقي طلبات للشحنات إلى أوكرانيا، من 18 فبراير حتى إشعار آخر“.

وطلبت الشركة من عملائها دراسة وجهات أخرى لإمداداتهم. ولم ترد جازبروم ترانس على طلب للتعقيب على المذكرة.

وقالت إنها ستلبي الطلبات التي قُدمت بالفعل وجري تأكيدها، لكنها طلبت تعويضا كاملا عن أي ضرر يحدث لممتلكاتها أثناء تسليم الشحنات.

وفي 2021، شحنت جازبروم ترانس 64 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال إلى أوكرانيا، أو حوالي 10.7 بالمئة من كل الإمدادات الروسية من ذلك الوقود إلى البلد المجاور لروسيا، بحسب بيانات للشحنات بالسكك الحديدية في رفينيتيف أيكون.

من جهة أخرى، قالت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلا عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الكرملين يأسف لتعليق ألمانيا المصادقة على مشروع خط أنابيب ”نورد ستريم 2“ المصمم لمضاعفة تدفق الغاز من روسيا مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

ونقلت ”إنترفاكس“ عن بيسكوف قوله، اليوم الثلاثاء، إن الكرملين يأمل بأن يكون تأجيل ”نورد ستريم 2“ مؤقتا.

وفي وقت سابق، علق المستشار الألماني أولاف شولتس المصادقة على خط أنابيب الغاز الطبيعي (نورد ستريم 2) اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت روسيا الاعتراف رسميا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي مع نظيره الأيرلندي: ”يجب علينا أن نعيد تقييم الوضع، وخاصة ما يتعلق (بمشروع) نورد ستريم 2″، مضيفا أن وزير الاقتصاد سيعيد النظر في عملية منح الترخيص للمشروع؛ نظرا للخطوات الروسية“.

بالتزامن مع ذلك، قال وزير الطاقة القطري، الثلاثاء، إنه لا قطر ولا أي دولة منفردة أخرى لديها القدرة على أن تسد الفراغ أو تحل محل إمدادات الغاز الروسية لأوروبا بالغاز الطبيعي المسال في حالة تعطل الإمدادات بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا.