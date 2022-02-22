أزمة أوكرانيا تضع الصين أمام معادلة حساسة بين روسيا والغرب

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

بإعلانهما تعزيز علاقاتهما بشكل غير مسبوق منذ عقود، أثارت الصين وروسيا قلق الغرب، لكن بكين قالت إنها لن تدعم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إذا أرسل قواته لغزو أوكرانيا.

وتضمن الإعلان المشترك الصادر في 4 فبراير/ شباط الجاري، دعما غير مسبوق من بكين لمعارضة موسكو توسيع حلف شمال الأطلسي، وجاء فيما تحذر واشنطن وحلفاؤها من تحرك روسي عسكري واسع النطاق ضد كييف.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي السابق، كيفن راد، خلال جلسة نقاش عبر الإنترنت استضافها مركز ”المجلس الأطلسي“ للأبحاث و“المجتمع الآسيوي“، إن الخطوة مثلت ”تحولا كميا عما كان تكثيفا مضطردا وزيادة في مضمون الإعلانات الروسية-الصينية على مدى الأعوام الـ 20 الأخيرة“.

وأضاف: ”الصين تتحول إلى لاعب أمني عالمي بطريقة لم أشهدها أنا شخصيا من قبل“.

لكن موقف الصين المباشر بشكل غير معهود بشأن حلف شمال الأطلسي ودعمها مخاوف موسكو الأمنية ”المنطقية“ تركها في وضع دبلوماسي شائك؛ إذ إنها باتت مجبرة على الموازنة بين علاقاتها الودية مع روسيا، ومصالحها الاقتصادية المهمة في أوروبا.

وفيما حشدت أكثر من 150 ألف جندي عند الحدود مع أوكرانيا، طالبت روسيا بضمانات بألا يُسمح لكييف قَط بالانضمام إلى ”الأطلسي“، وهو موقف يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الصين الخارجية المعلنة التي تعتبر التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ”خطا أحمر“.

ولدى سؤاله بشأن إن كان هناك تعارض، أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، لدى مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن عبر الفيديو، السبت الماضي، على وجوب ”احترام سيادة كافة الدول“.

وقال: ”أوكرانيا ليست استثناء“، وخضع موقفه هذا إلى اختبار بعد يومين فقط.

واعترف الرئيس بوتين، أمس الإثنين، بـ“جمهوريتين“ في أوكرانيا يسيطر عليهما متمردون انفصاليون موالون لموسكو، كما أمر بإرسال قوات إليهما.

ونددت الولايات المتحدة وحلفاؤها بانتهاك روسيا سيادة أوكرانيا خلال اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، لكن الصين بدت أكثر حذرا واكتفت بدعوة ”كافة الأطراف إلى ضبط النفس“.

وقال المندوب الأميركي السابق لدى الناتو، إيفو دالدر، على ”تويتر“ إن الرئيس بوتين ”أنكر استقلال أراضي وسيادة وحتى وجود أوكرانيا“.

وتابع أن الأمرين شكلا ”صلب.. نهج الصين حيال الأزمة. وسدد بوتين ضربة قاضية“ للمبدأين.

معادلة حساسة

لم تكن هذه المرة الأولى التي تجد الصين نفسها فيها أمام معادلة حساسة للموازنة بين مصالحها، وتصعيد دولي كبير من قبل شريكتها الاستراتيجية روسيا.

وعندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم العام 2014، لم تضم الصين صوتها إلى ”الفيتو“ الروسي على صدور قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن الخطوة، واختارت الامتناع عن التصويت وتقديم دعم اقتصادي بشكل أساسي.

وبعد 8 أعوام، يشير محللون لوجود حدود لما يمكن، وما ترغب، بكين القيام به من أجل موسكو.

ومن بين العوامل الرئيسة التجارة والعلاقات المالية مع أوروبا.

ومن شأن دعم أي ”عدوان“ روسي بشكل علني أن يهدد اتفاقا استثماريا رئيسا تحاول بكين التوصل إليه مع التكتل.

كما يشير بعض المحللين إلى أن الصين قد تكون غير راغبة في رفع مستوى التوتر مع واشنطن بشكل إضافي.

وكتب، بيل بيشوب، في ”Sinocism China Newsletter“ أن ”الأزمة الأوكرانية.. تحمل خطرا كبيرا متمثلا بتدهور علاقات الصين مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة“.

وأضاف: ”لا أعتقد أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وفريقه يرغبون بأن تغزو روسيا أوكرانيا؛ إذ إنهم يدركون المخاطر المتوقعة من ردود الفعل على أي غزو“.

ويرى آخرون بأن بكين تسعى عبر دعمها مخاوف موسكو حيال ”الأطلسي“ لضمان مصالحها الأمنية المستقبلية.

ومن خلال الوقوف ضمنا إلى جانب موسكو، تكسب بكين ”ورقة ضغط دبلوماسية كبيرة“، و“تفترض بأن روسيا ستتصرف بذات الطريقة عندما تجد الصين نفسها في وضع أمني حرج“، بحسب ما أفاد الخبير لدى مركز لاهاي للدراسات الاستراتيجية، رتشارد غياسي، ”فرانس برس“.

تحدّ

رغم تصريحات بكين المتحفظة بشأن أوكرانيا، يقول مراقبون إن الإعلان الصيني-الروسي المشترك ما زال يمثل تحديا صارخا للولايات المتحدة وحلفائها، ويتجاوز الأزمة الراهنة.

وتضمّن البيان عبارات تحدّ لتعريفات الديموقراطية وحقوق الإنسان، والتي اتَّهم الغرب موسكو وبكين بانتهاكها على مدى أعوام.

وأثار الأمر انتقادات لاذعة من أوروبا، حيث اتهم البعض النظامين ”الاستبداديين“ بالعمل على وضع تعريف جديد لمبادئ عالمية تناسب أجندتيهما.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، يوم الأحد الماضي: ”إنها خطوة تحدّ.. إنه بيان تحريف بشكل واضح“.