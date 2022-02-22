سماع دوي انفجارات في وسط مدينة خاضعة للانفصاليين بشرق أوكرانيا

سُمع دوي ستة انفجارات في وسط مدينة دونيتسك، التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة ”رويترز“.
وذكرت الوكالة، أنه لم يتضح بعد مصدر الانفجارات، لكن مصدرا دبلوماسيا قال في وقت سابق ”إن القصف استؤنف على خط التماس بين القوات الحكومية والانفصاليين في شرق أوكرانيا“.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، قد أعلن في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تخطط لإرسال قوات إلى شرق أوكرانيا ”حاليا“، لكنها ستقوم بالخطوة إذا تعرضت إلى ”تهديد“، وذلك بعدما صادق البرلمان في موسكو على اتفاقيات مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا.
وقال رودنكو، إن المعاهدات تشمل بند تقديم ”مساعدات عسكرية“، لكنه أشار إلى ضرورة تجنب ”التكهنات“ بشأن نشر قوات، وذلك وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.
وأضاف: ”حاليا، لا أحد يخطط لإرسال أي شيء إلى أي مكان.. إذا كان هناك تهديد، فحينها سنقدم مساعدات بما يتوافق مع المعاهدات التي تمت المصادقة عليها“.
وأعلن رئيس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين في بيان، أن ”الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وإبرام اتفاقيات الصداقة والتعاون، يفترض أن يضعا حدا للنزاع ولمقتل مواطنينا المقيمين هناك“.
ومساء أمس، اعترف زعيم الكرملين باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك اللتين يسيطر عليهما المتمردون منذ العام 2014 في أوكرانيا؛ ما يمهد الطريق لنشر جزء من القوات الروسية التي تم حشدها عند الحدود مع أوكرانيا، وأثارت المخاوف من احتمال غزو روسيا لجارتها.
وفي مرسومين رسميين، أمر بوتين وزارة الدفاع الروسية بتولي مهام ”حفظ السلام“ في المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.
وفي خطاب حماسي متلفز، بُث أمس الإثنين، استمر 65 دقيقة، وجه الرئيس الروسي سيلا من الانتقادات لأوكرانيا، واصفا إياها بـ“الدولة الفاشلة“، ومعتبرا أنها ليست إلا ”دمية“ في أيدي الغرب.
ولمّح بوتين أكثر من مرة إلى أن أوكرانيا هي تاريخيا جزء من روسيا، متهما سلطات كييف باضطهاد الناطقين بالروسية، والتحضير لـ“حرب خاطفة“ ضد منطقتي دونيتسك ولوغانسك.
وكانت المخاوف قد تصاعدت بشأن الغزو في الأشهر الأخيرة، بعد أن حشدت روسيا حوالي 150 ألف جندي على طول حدود أوكرانيا، وفقا لتقديرات أمريكية.