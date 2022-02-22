سماع دوي انفجارات في وسط مدينة خاضعة للانفصاليين بشرق أوكرانيا

سُمع دوي ستة انفجارات في وسط مدينة دونيتسك، التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وذكرت الوكالة، أنه لم يتضح بعد مصدر الانفجارات، لكن مصدرا دبلوماسيا قال في وقت سابق ”إن القصف استؤنف على خط التماس بين القوات الحكومية والانفصاليين في شرق أوكرانيا“.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، قد أعلن في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تخطط لإرسال قوات إلى شرق أوكرانيا ”حاليا“، لكنها ستقوم بالخطوة إذا تعرضت إلى ”تهديد“، وذلك بعدما صادق البرلمان في موسكو على اتفاقيات مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وقال رودنكو، إن المعاهدات تشمل بند تقديم ”مساعدات عسكرية“، لكنه أشار إلى ضرورة تجنب ”التكهنات“ بشأن نشر قوات، وذلك وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

وأضاف: ”حاليا، لا أحد يخطط لإرسال أي شيء إلى أي مكان.. إذا كان هناك تهديد، فحينها سنقدم مساعدات بما يتوافق مع المعاهدات التي تمت المصادقة عليها“.