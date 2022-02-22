زعيم الانفصاليين: روسيا اعترفت بجمهورية منشقة داخل أراضي إقليم أوسع

قال زعيم الانفصاليين المدعومين من روسيا، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، إن موسكو اعترفت رسميا بمنطقة دونيتسك الانفصالية داخل الحدود الأوسع لإقليم دونيتسك في شرق أوكرانيا، الذي تسيطر القوات الأوكرانية على جزء كبير منه، وفق وكالة ”رويترز“.

وفي معرض حديثه للتلفزيون الروسي الرسمي، قال بوشيلين إن مسألة عدم سيطرة الانفصاليين على الإقليم سيجري حلها في وقت لاحق.

وأضاف: ”مسألة الحدود ليست سهلة، وسيجري حلها لاحقا“.

وكان مجلس النواب الروسي قد صادق، اليوم الثلاثاء، على الاتفاقيات التي وقعها الرئيس فلاديمير بوتين مع قادة المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، غداة إعلانه الاعتراف باستقلالهما وتوجيهه الأمر بإرسال قوات إليهما.

وأعلن رئيس الدوما، مجلس النواب في البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين في بيان، أن ”الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وإبرام اتفاقيات الصداقة والتعاون يفترض أن يضعا حدا للنزاع ولمقتل مواطنينا المقيمين هناك“.

وفي وقت سابق، اعترف زعيم الكرملين باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك اللتين يسيطر عليهما المتمردون منذ عام 2014 في أوكرانيا؛ ما يمهد الطريق لنشر جزء من القوات الروسية التي تم حشدها عند الحدود مع أوكرانيا وأثارت المخاوف من احتمال غزو روسيا لجارتها.

وفي مرسومين رسميين، أمر بوتين وزارة الدفاع الروسية بتولي مهام ”حفظ السلام“ في المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وفي خطاب حماسي متلفز استمر 65 دقيقة، وجه الرئيس الروسي، أمس الإثنين، سيلا من الانتقادات لأوكرانيا، واصفا إياها بالدولة الفاشلة، ومعتبرا أنها ليست إلا ”دمية“ في أيدي الغرب.

ولمح بوتين أكثر من مرة إلى أن أوكرانيا هي تاريخيا جزء من روسيا، متهما سلطات كييف باضطهاد الناطقين بالروسية والتحضير لـ“حرب خاطفة“ ضد منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وقال بوتين: ”بالنسبة لأولئك الذين انتزعوا السلطة ويمسكون بزمامها في كييف، نطالب بوقف فوري لعملياتهم العسكرية“.

وأضاف: ”وإلا فإن المسؤولية عن استمرار سفك الدماء ستقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا بشكل كامل“.

وتابع بوتين: ”أعتقد أنّه من الضروري اتخاذ قرار تأخر كثيرا، بالاعتراف فورا باستقلال كلّ من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وسيادتهما“.

ومباشرة بعد الخطاب، بث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيع بوتين مع زعيمي المنطقتين الانفصاليتين في الكرملين على معاهدات صداقة وتعاون مشترك.

ويحذر القادة الغربيون منذ أسابيع من أن روسيا تخطط لغزو جارتها الموالية للغرب بعدما حشدت أكثر من 150 ألف جندي عند الحدود، وهو أمر نفته موسكو مرارا.