قوات أمريكية تستعد لإجراء تدريبات مشتركة في بلغاريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن ما يصل إلى 150 جنديا أمريكيا سيصلون إلى بلغاريا، مع معدات عسكرية، هذا الأسبوع؛ لإجراء تدريبات مشتركة في ظل أجواء التوتر المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا.

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وأمر منذ ذلك الحين بنشر قوات هناك، في ما يعمّق المخاوف الغربية من حرب كبرى في أوروبا، بحسب وكالة ”رويترز“.

وذكرت الوزارة في بيان لها: ”إن الجنود الأمريكيين والعربات المدرعة ‭‬‬سيعبرون الحدود من رومانيا إلى بلغاريا، يومي الثلاثاء والخميس؛ للمشاركة في التدريبات التي تهدف إلى تعزيز التشغيل والعمل العسكري البيني للقوات“.

وبموجب اتفاق مع بلغاريا، وهي عضو في حلف الأطلسي، يمكن للولايات المتحدة الاحتفاظ بما يصل إلى 2500 جندي أمريكي في قواعد مشتركة عدة في الدولة المطلة على البحر الأسود.

وقال وزير الدفاع البلغاري ستيفان يانيف، الأسبوع الماضي، إن سرية مدرعات أمريكية من نوع سترايكر ستصل إلى قاعدة نوفو سيلو بشرق بلغاريا؛ لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

وتخطط بلغاريا، التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في 2014، لقيادة مجموعة قتالية مؤلفة من 1000 جندي على أراضيها، في الوقت الذي يتحرك فيه الأطلسي لتعزيز قوة الردع والدفاع على جناحه الشرقي.

ونشرت إسبانيا أربع طائرات من طراز (يوروفايتر) في بلغاريا لتعزيز قدرتها على مراقبة مجالها الجوي حتى نهاية مارس/ آذار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن روسيا تحترم سيادة جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق الأخرى، وإن موسكو تعتبر أوكرانيا استثناء من ذلك؛ لأنها بحسب قوله واقعة تحت السيطرة الأجنبية، وفق وكالة ”تاس“ للأنباء.

واليوم الثلاثاء، صادق مجلس النواب الروسي في تصويت على الاتفاقيات التي وقعها الرئيس فلاديمير بوتين مع قادة المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، غداة إعلانه الاعتراف باستقلالهما وتوجيهه الأمر بإرسال قوات إليهما، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وأعلن رئيس الدوما، مجلس النواب في البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين في بيان، أن ”الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وإبرام اتفاقيات الصداقة والتعاون، يفترض أن يضعا حدا للنزاع ولمقتل مواطنينا المقيمين هناك“.