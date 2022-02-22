حلف "الناتو" يعلن عن اجتماع "استثنائي" مع مندوب أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ عن اجتماع ”استثنائي“، يُعقد في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، مع المندوب الأوكراني، بعدما اعترفت موسكو باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وجاء في بيان الحلف أن أمينه العام ينس ستولتنبرغ سيعقد مؤتمرا صحافيا عند الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، بعد عقد محادثات مع أوكرانيا غير المنضوية في الحلف.

ويأتي إعلان الحلف بعدما اعترفت موسكو باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأوكرانيا ليست ضمن حلف ”الناتو“، بيد أنها تحظى بدعم أوروبي في مواجهة موسكو.

وكانت روسيا قد دعت دول العالم “لاتباع خطوتها” والاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك غداة إعلان الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلالهما وتوجيهه أمرًا إلى الجيش الروسي بنشر قوات “حفظ سلام” فيهما.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن ”روسيا تدعو دولا أخرى لاتباع خطوتها“، مضيفة أن اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين، وهو ما ندد به الغرب، ”ليس سهلا، ولكنه الخطوة الوحيدة الممكنة“.

واعتبرت الخارجية الروسية أن قرار بوتين ”أملته في الأساس اعتبارات إنسانية“، و“يهدف لأن يكون بمثابة ضمان لحياة سلمية“ في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، وفق تعبيرها.