بوتين يطمئن جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق‭:‬ أوكرانيا استثناء

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تحترم سيادة جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى، وإن موسكو تعتبر أوكرانيا استثناء من ذلك؛ لأنها بحسب قوله واقعة تحت السيطرة الأجنبية، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“ عن ”تاس“ للأنباء.

وترفض أوكرانيا ما تقول إنه سيل من الدعاية ضدها يتدفق من روسيا التي حشدت قوات بالقرب من جارتها السوفيتية السابقة، واعترفت يوم أمس الإثنين بمنطقتين انفصاليتين من أراضيها، جمهوريتين مستقلتين.

واليوم الثلاثاء، صادق مجلس النواب الروسي في تصويت على الاتفاقيات التي وقعها الرئيس فلاديمير بوتين مع قادة المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، غداة إعلانه الاعتراف باستقلالهما وتوجيهه الأمر بإرسال قوات إليهما، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وأعلن رئيس الدوما، مجلس النواب في البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين في بيان، أن ”الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وإبرام اتفاقيات الصداقة والتعاون يفترض أن يضعا حدا للنزاع ولمقتل مواطنينا المقيمين هناك“.

وفي وقت سابق، اعترف زعيم الكرملين باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك اللتين يسيطر عليهما المتمردون منذ عام 2014 في أوكرانيا، ما يمهد الطريق لنشر جزء من القوات الروسية التي تم حشدها عند الحدود مع أوكرانيا وأثارت المخاوف من احتمال غزو روسيا لجارتها.

وفي مرسومين رسميين، أمر بوتين وزارة الدفاع الروسية بتولي مهام ”حفظ السلام“ في المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وفي خطاب حماسي متلفز، أمس الإثنين، استمر 65 دقيقة، وجه الرئيس الروسي سيلا من الانتقادات لأوكرانيا، واصفا إياها بالدولة الفاشلة، ومعتبرا أنها ليست إلا ”دمية“ في أيدي الغرب.

ولمح بوتين أكثر من مرة إلى أن أوكرانيا هي تاريخيا جزء من روسيا، متهما سلطات كييف باضطهاد الناطقين بالروسية والتحضير لـ“حرب خاطفة“ ضد منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وقال بوتين: ”بالنسبة لأولئك الذين انتزعوا السلطة ويمسكون بزمامها في كييف، نطالب بوقف فوري لعملياتهم العسكرية“.

وأضاف: ”وإلا فإن المسؤولية عن استمرار سفك الدماء ستقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا بشكل كامل“.

وتابع بوتين: ”أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخر كثيرا، بالاعتراف فورا باستقلال كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وسيادتهما“.

ومباشرة بعد الخطاب، بث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيع بوتين مع زعيمي المنطقتين الانفصاليتين في الكرملين على معاهدات صداقة وتعاون مشترك؛ ما أثار ردود فعل دولية تندد بالقرار الروسي، وتعتبره انتهاكًا للسيادة الأوكرانية، و“انتهاك فاضح“ لتعهدات موسكو الدولية.