بريطانيا تستدعي السفير الروسي على خلفية أزمة أوكرانيا

استدعت بريطانيا، الثلاثاء، السفير الروسي لعقد محادثات، بعدما أمر الكرملين بإرسال قوات إلى المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحافيين، ”استدعت الخارجية هذا الصباح السفير الروسي“، بعدما قال رئيس الوزراء إن لندن ستفرض عقوبات ”شديدة“ على روسيا، وفقا لوكالة فرانس برس“.

وقال جونسون في وقت سابق اليوم، إن بريطانيا ستفرض على الفور عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا، وذلك بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بنشر قوات في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا.

وقال جونسون للصحفيين: ”سنفرض على الفور حزمة من العقوبات الاقتصادية“.

وقال إن العقوبات ”لن تستهدف فقط كيانات في دونباس ولوجانسك ودونيتسك، ولكن في روسيا نفسها.. سنستهدف المصالح الاقتصادية الروسية بأقصى ما نستطيع“.

وقال جونسون إن بوتين سيجد أنه ”أخطأ بشكل خطير“ إذا غزت روسيا أوكرانيا، مضيفا أن موسكو تبدو عازمة على غزو مكتمل النطاق.

وترأس جونسون اجتماعا للجنة الأمن القومي للطوارئ في بريطانيا في وقت مبكر من اليوم.

كما قال أحد كبار الوزراء البريطانيين اليوم، إن الغزو الروسي لأوكرانيا بدأ بالفعل، لذا ستفرض بريطانيا عقوبات على روسيا، بينما يرأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعا طارئا بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد لشبكة (سكاي نيوز): ”يمكنك أن تتوصل إلى أن غزو أوكرانيا قد بدأ… لقد قرر الرئيس الروسي مهاجمة سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها“.

وهددت بريطانيا بقطع وصول الشركات الروسية إلى الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني، لمنعها من جمع رؤوس أموال لها في لندن، وفضح ما يسميه جونسون ”الدمية الروسية“ لملكية الشركات والعقارات.

ولم تحدد بريطانيا بعد من سيخضع لتلك العقوبات، لكنها تعهدت بأنه لن يكون هناك مكان لتختبئ فيه الأقلية الروسية الحاكمة. وقال جونسون إن العقوبات قد تستهدف البنوك الروسية.

بدوره، تجاهل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، التهديد بفرض عقوبات، قائلا إن الغرب سيفرضها بغض النظر عن الأحداث، ووصف رد الفعل على اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين بأنه متوقع.

وقال: ”لن يتوقف زملاؤنا الأوروبيون والأمريكيون والبريطانيون ولن يهدؤوا حتى يستنفدوا كل ما في وسعهم لفرض ما يسمونه بعقاب روسيا. هم بالفعل يهددوننا بكل أشكال العقوبات، أو ما يسمونه الآن بأم العقوبات“.

وأضاف: ”حسنا، اعتدنا على ذلك. نحن نعلم أنه ستُفرض العقوبات بأي حال من الأحوال، بسبب أو بدون سبب“.