كييف تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني لدى موسكو للتشاور

أعلنت كييف، اليوم الثلاثاء، استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني لدى موسكو ”للتشاور“، بعد اعتراف روسيا بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن الخارجية الأوكرانية قولها في بيان، إن القائم بالأعمال المؤقت، فاسيل بوكوتيلو، سيعود إلى كييف على خلفية ”قرار (روسيا) غير القانوني الاعتراف بـ ”استقلال“ المنطقتين الانفصاليتين.

وكانت روسيا دعت دول العالم ”لاتباع خطوتها“ في الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، غداة إعلان الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف بهما، وتوجيهه أمرًا إلى الجيش الروسي بنشر قوات ”حفظ سلام“ فيهما.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن ”روسيا تدعو دولا أخرى لاتباع خطوتها“، مضيفة أن اعتراف موسكو بالمتمردين، وهو ما ندد به الغرب، ”ليس سهلا، ولكن الخطوة الوحيدة الممكنة“.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتهم روسيا بتدمير محادثات السلام واستبعد التنازل عن أي أراض، وذلك في خطاب إلى الأمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تنتظر خطوات ”واضحة وفعالة“ من الحلفاء للتحرك ضد روسيا، ودعا إلى قمة طارئة لزعماء أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.

وأضاف أن بلاده ملتزمة بالسلام والدبلوماسية بعدما اعترفت روسيا رسميا باستقلال منطقتين انفصاليتين مساء أمس الإثنين.

وردًا على الاعتراف الروسي، أعلنت الولايات المتحدة أمس الإثنين، فرض عقوبات على المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا، متوعدة بفرض عقوبات إضافية عند الاقتضاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس جو بايدن سيصدر أمرا تنفيذيا ”يحظر على الأمريكيين القيام بأي عمليات جديدة، استثمارية أو تجارية أو تمويلية، إلى أو مِن أو داخل ما يسمّى بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في أوكرانيا“.

وأضافت أن الأمر التنفيذي يجيز ”فرض عقوبات على أي شخص يصمم على العمل“ في هاتين المنطقتين، مشيرة إلى أن هذه العقوبات منفصلة عن تلك التي تعتزم واشنطن وحلفاؤها فرضها ”إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا“.

ووقع بايدن أمرا تنفيذيا يحظر الأنشطة الاقتصادية الأمريكية في منطقتين انفصاليتين بأوكرانيا اعترفت روسيا باستقلالهما.

واعتبرت الإدارة الأمريكية أن اعتراف موسكو باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا ”انتهاك فاضح“ لتعهداتها الدولية.