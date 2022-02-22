المستشار الألماني يعلن "تعليق" المصادقة على تشغيل نورد ستريم 2 ويحذر من "عقوبات إضافية"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم 2“ مع روسيا ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، فيما حذّر من عقوبات إضافية محتملة.

وأفاد شولتس، أنه طلب من الهيئة الألمانية الناظمة المسؤولة عن المشروع تعليق عملية مراجعته.

وقال إن هذه المسألة ”تبدو تقنية، لكنها خطوة إدارية ضرورية تمنع أي مصادقة على خط الأنابيب. ودون هذه المصادقة، لا يمكن بدء تشغيل نورد ستريم 2“. وأضاف ”هناك عقوبات أخرى أيضا يمكن أن نعتمدها في حال اتُّخذت إجراءات إضافية. لكن في الوقت الحاضر، يتعلق الأمر باتّخاذ خطوة ملموسة للغاية“.

وناشد المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا والغرب مواصلة الحوار بعدما اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأكد شولتس، أن مواصلة الجهود الدبلوماسية ”مهم لمنع مزيد من التصعيد وبالتالي كارثة“ في المنطقة. وأضاف ”هذا هدف كافة جهودنا الدبلوماسية“.

ودافع بوتين الثلاثاء، عن الغاز الروسي والمستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر الذي ينتقد في ألمانيا؛ لسعيه إلى الانضمام لمجلس إدارة شركة الغاز الروسية العملاقة ”غازبروم“، وذلك خلال زيارة المستشار أولاف شولتس لموسكو.

وقال بوتين ”حتى خلال فترة ارتفاع أسعار الغاز ونقص الإمدادات في أوروبا، واصلنا تزويد المستهلكين الألمان على أساس الأسعار المحددة في العقود الطويلة الأجل“ وهي أقل بكثير من أسعار السوق الفورية.

وأضاف ”روسيا تزود حاليا منتجات الطاقة الألمانية بأكثر من الثلث سواء النفط (34 %) أو الغاز الطبيعي (35 %)“، مشيرا إلى اعتماد برلين الكبير على الهيدروكربونات الروسية.

وأمام المستشار الألماني، دافع فلاديمير بوتين عن ”نورد ستريم 2“ الذي اكتمل إنشاؤه في العام 2021 لكنه ينتظر الضوء الأخضر من الهيئات الناظمة الألمانية.

ردا على سؤال عن الانتقادات في ألمانيا بعد ترشيح شرودر (77 عاما) لمقعد في مجلس إدارة مجموعة ”غازبروم“ الروسية العملاقة للطاقة، قال بوتين ”اليوم يشعر كثر في أوروبا بالقلق بشأن ما إذا كان سيتم تسليم الغاز الروسي لأوروبا عموما وألمانيا خصوصا“.

ووصلت أسعار السوق الفورية إلى مستويات تاريخية في الأشهر الأخيرة، مع اتهام البعض روسيا بأنها أبقت الوضع على حاله بهدف إطلاق عمل خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم 2“ المثير للجدل.