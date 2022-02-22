تقرير: إسرائيل "قلقة" من تأثير العقوبات الأمريكية ضد روسيا على عملياتها بسوريا

قال تقرير عبري، إن إسرائيل ”قلقة“ من تأثير العقوبات الأمريكية المحتملة على روسيا ردًّا على الغزو المحتمل لأوكرانيا، على عملياتها في سوريا.

ونقل التقرير، الذي أعده موقع ”والا“ العبري، عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن ”العقوبات الأمريكية المحتملة من شأنها الإضرار بمصالح إسرائيل الأمنية في سوريا“.

وحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن ”العلاقات الوثيقة بين إسرائيل والولايات المتحدة قد تهدد تنسيقها مع روسيا بشأن العمليات في سوريا“.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون، أن ”المراسلات بين روسيا وإسرائيل ضرورية لمنع إيران ووكلائها من ترسيخ وجودهم في سوريا“.

وأضاف المسؤولون ”العقوبات الأمريكية على روسيا تضع إسرائيل في موقف محرج للغاية، خاصة وأن الولايات المتحدة حليف مستقر منذ فترة طويلة؛ لكن إسرائيل بحاجة إلى روسيا في ضوء الظروف في الشرق الأوسط“.

وأمس الاثنين، أكد وزير الشتات الإسرائيلي نحمان شاي، أن بلاده قد تنضم للغرب في فرض العقوبات على روسيا، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول تجنب هذا الموقف.

وأكد الوزير الإسرائيلي، أن بلاده ستنضم إلى المعسكر الأقرب إليها، مستدركًا بالقول: ”ولاء إسرائيل أوّلًا وقبل كل شيء للولايات المتحدة الأمريكية“، حسب تعبيره.

وسبق ذلك بيومين، تأكيد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أنه في حال اندلعت حرب بين روسيا وأوكرانيا، فإن ”تل أبيب ستقف بطبيعة الحال إلى جانب حليفتها التقليدية الولايات المتحدة على الرغم من المصلحة الإسرائيلية بالحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو“.

وقال لابيد ”في هذه المرحلة يختلف تقييمنا الاستخباراتي عن تقييم الأمريكيين والبريطانيين، ونحن نقدر أن فرص غزو روسيا لأوكرانيا أقل بالنسبة للتقديرات الأمريكية؛ لكننا بالتأكيد نستعد لذلك“، وفق القناة الـ 12 العبرية.

وحول ما إذا كانت إسرائيل ستشارك في العقوبات المفروضة على روسيا، قال لابيد، إنه ”على الرغم من الرغبة في الحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو والتنسيق الأمني؛ إلا أنه يتوجب علينا النظر في هذا الأمر“.

يذكر أن القوى الغربية والولايات المتحدة هددت بفرض عقوبات على روسيا في حال غزو موسكو لأوكرانيا، في حين تسبب اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية المعلنتين من جانب واحد، كدولتين صغيرتين مستقلتين، بأزمة دولية.