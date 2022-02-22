أردوغان: اعتراف روسيا بـ"دونيتسك ولوغانسك" غير مقبول.. واتخذنا "إجراءات احترازية"

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، باعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، واصفًا الخطوة بأنها ”غير مقبولة“.

وقال أردوغان للصحفيين على متن رحلة جوية بأفريقيا ”نرى أن القرار الذي اتخذته روسيا غير مقبول. نكرر دعوتنا لجميع الأطراف إلى تحكيم المنطق واحترام القانون الدولي“.

وأضاف أن أنقرة أعدت ”إجراءات احترازية“ باعتبارها دولة واقعة في المنطقة، قائلا ”باعتبارنا دولة مطلة على البحر الأسود، علينا اتخاذ حزمة من التدابير وهذا ما نقوم به فعليًّا“.

وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، وجارة من جهة الحدود البحرية في البحر الأسود لكل من أوكرانيا وروسيا، وتربطها بهما علاقات جيدة.

وعرض أردوغان الوساطة في الصراع، وحذر روسيا من مغبة غزو أوكرانيا، في الوقت الذي انتقد فيه طريقة تعامل الغرب مع الأزمة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتراف بلاده باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد في الشرق الأوكراني، وتوجيه أمر لـ“قوات حفظ سلام“ بدخولهما، متحديًا الدول الغربية التي تمر علاقاتها مع موسكو بأسوأ أزمة منذ الحرب الباردة بسبب الوضع في أوكرانيا.

وردًّا على ذلك، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا، بـ“تدمير“ محادثات السلام، واستبعد التنازل عن أي أراض، وذلك في خطاب إلى الأمة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تنتظر خطوات ”واضحة وفعالة“ من الحلفاء للتحرك ضد روسيا، ودعا إلى قمة طارئة لزعماء أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، مؤكدًا أن بلاده ”ملتزمة بالسلام والدبلوماسية“.

وقال بوتين في كلمة وجهها للشعب الروسي، إنه ”واثق من أن المواطنين الروس يؤيدون هذا القرار“، في إشارة للاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين الأوكرانيتين.

واتهم الرئيس الروسي، القوات الأوكرانية، بقتل مدنيين من خلال قصف مناطق سكنية في شرق أوكرانيا، الخاضع لسيطرة الانفصاليين.

فيما نفت أوكرانيا استهداف المدنيين، واتهمت الانفصاليين المدعومين من روسيا بقصف مناطق سكنية، وهو ما ينفونه.

كما اتهم فلاديمير بوتين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بتحويل أوكرانيا إلى ”مسرح حرب“، وقال إن موسكو تخشى مِن نشر قوات الحلف هناك، وتشعر بالقلق من تجسس الطائرات المسيرة الأمريكية عليها.