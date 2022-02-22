وزير الدفاع الأوكراني يحذر جنوده من "محنة وخسائر"

حذر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي رزنيكوف جنود بلاده، اليوم الثلاثاء، من ”محنة وخسائر مقبلة“، بعدما اعترفت روسيا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وأمرت قواتها بدخولهما.

وقال رزنيكوف، في خطاب أمام القوات المسلحة الأوكرانية، نشِر على موقع الوزارة ”ستكون هناك محن وخسائر.. سيتعيّن علينا تحمل الألم وتجاوز الخوف واليأس“، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم روسيا بتدمير محادثات السلام واستبعد التنازل عن أي أراض، وذلك في خطاب إلى الأمة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وبحسب وكالة ”رويترز“، قال زيلينسكي إن أوكرانيا تنتظر خطوات ”واضحة وفعالة“ من الحلفاء للتحرك ضد روسيا، ودعا إلى قمة طارئة لزعماء أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.

وأضاف أن بلاده ملتزمة بالسلام والدبلوماسية بعدما اعترفت روسيا رسميًّا باستقلال منطقتين انفصاليتين مساء أمس الاثنين.