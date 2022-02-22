وزير الدفاع الأوكراني يحذر جنوده من "محنة وخسائر"

حذر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي رزنيكوف جنود بلاده، اليوم الثلاثاء، من ”محنة وخسائر مقبلة“، بعدما اعترفت روسيا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وأمرت قواتها بدخولهما.
وقال رزنيكوف، في خطاب أمام القوات المسلحة الأوكرانية، نشِر على موقع الوزارة ”ستكون هناك محن وخسائر.. سيتعيّن علينا تحمل الألم وتجاوز الخوف واليأس“، وفق وكالة ”فرانس برس“.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم روسيا بتدمير محادثات السلام واستبعد التنازل عن أي أراض، وذلك في خطاب إلى الأمة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
وبحسب وكالة ”رويترز“، قال زيلينسكي إن أوكرانيا تنتظر خطوات ”واضحة وفعالة“ من الحلفاء للتحرك ضد روسيا، ودعا إلى قمة طارئة لزعماء أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.
وأضاف أن بلاده ملتزمة بالسلام والدبلوماسية بعدما اعترفت روسيا رسميًّا باستقلال منطقتين انفصاليتين مساء أمس الاثنين.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسومًا بالاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية المعلنتين من جانب واحد، كدولتين صغيرتين مستقلتين، في تحد للتحذيرات الغربية من أن مثل هذه الخطوة ستكون غير قانونية وستقضي على مفاوضات السلام المستمرة منذ فترة طويلة.
وأمر الرئيس الروسي وزارة الدفاع بإرسال قوات حفظ سلام روسية إلى المنطقتين الانفصاليتين الواقعتين بشرق أوكرانيا.
وقال بوتين إنه واثق من أن المواطنين الروس يؤيدون هذا القرار، متجاهلا التحذيرات الغربية بأن مثل هذه الخطوة ستكون غير قانونية، وستقضي على مفاوضات السلام، بحسب وكالة ”رويترز“.
واتهم الرئيس الروسي، في خطاب تلفزيوني إلى الأمة، القوات الأوكرانية بقتل مدنيين من خلال قصف مناطق سكنية في شرق أوكرانيا، الخاضع لسيطرة الانفصاليين.
فيما نفت أوكرانيا استهداف المدنيين، واتهمت الانفصاليين المدعومين من روسيا بقصف مناطق سكنية، وهو ما ينفونه.
كما اتهم بوتين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بتحويل أوكرانيا إلى مسرح حرب، وقال إن موسكو تخشى من نشر قوات الحلف هناك، وتشعر بالقلق من تجسس الطائرات المسيرة الأمريكية عليها.
وأضاف بوتين أن مراكز تدريب الحلف في أوكرانيا ترقى إلى مستوى القواعد العسكرية للحلف، وأن موسكو تعتبر انضمام كييف المحتمل إلى الحلف تهديدًا مباشرًا لها.
وقال الرئيس الروسي ”ندرك أن توسع حلف الأطلسي أكثر مسألة وقت، وأنه لم يتغير أي شيء في موقف الناتو بشأن التمدد والتوسع“.