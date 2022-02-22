رئيس وزراء بريطانيا يتوعد روسيا بـ"عقوبات فورية قاسية"

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء إن بريطانيا ستفرض على الفور عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا، وذلك بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بنشر قوات في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا.

وقال جونسون للصحفيين ”سنفرض على الفور حزمة من العقوبات الاقتصادية“.

وقال إن العقوبات ”لن تستهدف فقط كيانات في دونباس ولوجانسك ودونيتسك، ولكن في روسيا نفسها.. سنستهدف المصالح الاقتصادية الروسية بأقصى ما نستطيع“.

وقال جونسون إن بوتين سيجد أنه ”أخطأ بشكل خطير“ إذا غزت روسيا أوكرانيا، مضيفا أن موسكو تبدو عازمة على غزو مكتمل النطاق.

وترأس جونسون اجتماعا للجنة الأمن القومي للطوارئ في بريطانيا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وكانت محررة سياسية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال في اجتماع طارئ للأمن القومي الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدو أنه ”عازم على غزو كامل“ لأوكرانيا.

وأضافت لورا كوينزبرج أن أول ”وابل من العقوبات الاقتصادية“ سيبدأ في مجلس العموم حوالي الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.

والاثنين، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إنها اتفقت مع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على التنسيق لفرض عقوبات سريعة على روسيا.

وقالت على تويتر عقب اتصال مع بوريل ”اتفقنا (بريطانيا والاتحاد الأوروبي) على التنسيق لفرض عقوبات سريعة على نظام بوتين والوقوف إلى جانب أوكرانيا“.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في بيان مشترك صدر عنهما، الاثنين، إن اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين سيتسبب بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على موسكو.