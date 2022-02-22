إيران: "استفزازات" أمريكا والناتو عقّدت الأزمة الأوكرانية

اعتبرت إيران، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يتحملان مسؤولية تصاعد حدة الأزمة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في بيان أصدرته الوزارة، إن ”تدخلات الناتو وتحركاته الاستفزازية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، زادت من تعقيد الأوضاع في هذه المنطقة“.

وأضاف زادة أن ”الجمهورية الإسلامية تتابع القضايا المتعلقة بأوكرانيا بدقة، وندعو الأطراف المعنيين بالأزمة بين موسكو وكييف إلى ضبط النفس، وتفادي أي عمل من شأنه تعميق التوترات“.

وجاء الموقف الإيراني بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتراف بلاده باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد في الشرق الأوكراني، وتوجيه أمر لـ“قوات حفظ سلام“ بدخولهما، متحديًا الدول الغربية التي تمر علاقاتها مع موسكو بأسوأ أزمة منذ الحرب الباردة بسبب الوضع في أوكرانيا.

ولقيت هذه الخطوة الروسية إدانة من كييف وأطراف غربية تتقدمهم واشنطن وبرلين وباريس والاتحاد الأوروبي.

كما جاء هذا الموقف الإيراني، في الوقت الذي تخوض فيه طهران، محادثات نووية في فيينا مع القوى العالمية.

وقال سعيد خطيب زاده، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، الإثنين، إن المحادثات في فيينا ”أحرزت تقدمًا كبيرًا باتجاه إحياء الاتفاق“.

حمام دم جديد

وكان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قال إن بلاده لن تسمح بما وصفه بـ“حمام دم جديد“ في شرق أوكرانيا.

وأوضح السفير نيبينزيا، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، أن شرق أوكرانيا ”كان على شفا مغامرة عسكرية أوكرانية لا يمكن لروسيا أن تسمح بها.. لن نسمح بحدوث حمام دم جديد في المنطقة“.

ودعا نيبينزيا الغرب إلى ”التفكير مليًّا وعدم زيادة الوضع سوءًا في أوكرانيا“.

وأكد أن بلاده ”منفتحة على الدبلوماسية“، لكنه شدد على ”ضرورة الدفاع عن المناطق الانفصالية في وجه العدوان الأوكراني“، على حد وصفه.

وأضاف ”سنبقى منفتحين على الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي، ومع ذلك فإن السماح بحمام دم جديد في الدونباس هو شيء لا ننوي فعله“.

غير قابلة للتغيير

من جهته، قال مندوب أوكرانيا لدى مجلس الأمن، سيرغي كيسليتسيا، الثلاثاء، إن ”حدود أوكرانيا غير قابلة للتغيير“.

وأضاف سيرغي كيسليتسيا خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن في أعقاب اعتراف روسيا بجمهوريتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، إن ”الحدود الأوكرانية المعترف بها دوليًّا كانت وستبقى غير قابلة للتغيير بصرف النظر عن أي بيانات أو أفعال من قِبل روسيا الاتحادية“.

واتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، روسيا بـ“تدمير محادثات السلام“، واستبعد التنازل عن أي أراض، وذلك في خطاب إلى الأمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تنتظر خطوات ”واضحة وفعالة“ من الحلفاء للتحرك ضد روسيا، ودعا إلى قمة طارئة لزعماء أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.

وأضاف أن بلاده ”ملتزمة بالسلام والدبلوماسية“ بعدما اعترفت روسيا رسميًّا باستقلال منطقتين انفصاليتين مساء أمس الاثنين.