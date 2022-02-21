أمريكا وبريطانيا وفرنسا تطلب اجتماع مجلس الأمن بشأن أوكرانيا

قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاجتماع اليوم الاثنين لبحث قضية أوكرانيا بعدما اعترفت روسيا باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وذكر الدبلوماسيون أن ألبانيا وأيرلندا والنرويج والمكسيك، أعضاء المجلس، أيدت أيضا الاجتماع.

وكانت اوكرانيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي الإثنين؛ لمناقشة احتمالات تعرّضها لغزو روسي، مشيرة إلى التطمينات الأمنية التي حصلت عليها مقابل التخلّي عن ترسانتها النووية عام 1994.

والاتفاق، الذي وقّعت عليه في 1994 إلى جانب أوكرانيا كلّ من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا، طمأن أوكرانيا بأنه سيتم احترام ”سلامة أراضيها واستقلالها السياسي“، مقابل موافقتها على نقل جميع أسلحتها النووية إلى روسيا.

وورثت جمهورية أوكرانيا المستقلة ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم عندما تمّ رسميا حلّ الاتحاد السوفياتي عام 1991.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة: ”طلبت رسميا بمبادرة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي عقد مشاورات فوراً بموجب البند السادس من تفاهم بودابست“.

وأضاف أنّ على مجلس الأمن بحث ”خطوات عملية لضمان أمن أوكرانيا“.

وينصّ البند السادس في اتفاق العام 1994 على أنّ موسكو وواشنطن ولندن ”ستتشاور في حال طرأ وضع ما“ يهدّد أمن أوكرانيا.

وكان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك ساليفان قال، اليوم الإثنين، إن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية تشير إلى أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيقوم على استراتيجية قاسية تستهدف ”سحق“ المدنيين.

كما حذّر المسؤول في البيت الأبيض من أن احتمالات التوصل إلى حل سلمي تتقلّص، في حين تحشد روسيا جنودها عند الحدود الأوكرانية، واندلعت مناوشات وأطلق متمرّدون تدعمهم موسكو قذائف ضد مواقع تابعة لأوكرانيا في شرق البلاد.

وقال ساليفان لشبكة ”إن بي سي نيوز“ إن الغزو الذي تحذّر واشنطن والغرب من أنه قد يحصل في أي لحظة، سيتمثّل بعملية ”عنيفة للغاية“.

وأضاف: ”لكن لدينا معلومات استخباراتية أيضا تشير إلى أن شكلا أكبر حتى من أشكال القسوة“ سيتخللها.

وتابع: ”ستكون حربا تخوضها روسيا ضد الشعب الأوكراني لقمعه وسحقه وإيذائه“.

وأشار ساليفان إلى أن احتمالات تجنّب اندلاع نزاع تتضاءل، قائلا: ”احتمال التوصل إلى حل دبلوماسي، في ظل تحرّكات الجنود الروس، تتضاءل مع مرور كل ساعة“.