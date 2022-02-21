غوتيريش: اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك "انتهاك" لسيادة كييف

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين إنّ اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا يشكّل ”انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها“.

وشدّد غوتيريش في بيان على أنّ الاعتراف الروسي ”يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة“.

وأضاف أنّ ”الأمم المتحدة، طبقا لقرارات الجمعية العامة، تواصل دعمها التامّ لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولياً“.

ومن المقرّر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء اجتماعا سنوياً حول ”الاحتلال الموقت“ لأوكرانيا الذي ساد بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.

وفي بيانه، حض الأمين العام للأمم المتحدة ”جميع الأطراف المعنية على تركيز جهودها على الوقف الفوري للأعمال العدائية“ و“حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية“ وبالتالي إيلاء الأولوية للدبلوماسية لحل الأزمة.

وبحسب دبلوماسيين، بدأت عصر الإثنين مناقشات لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في أقرب وقت ممكن للبحث في الاعتراف الروسي باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الإثنين، مرسوما تعترف بموجبه موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، وذلك خلال مراسم توقيع نقلها التلفزيون الرسمي.

وقال بوتين إنه واثق من أن المواطنين الروس يؤيدون هذا القرار، متجاهلا التحذيرات الغربية بأن مثل هذه الخطوة ستكون غير قانونية، وستقضي على مفاوضات السلام، بحسب وكالة ”رويترز“.

واتهم الرئيس الروسي، في خطاب تلفزيوني إلى الأمة، القوات الأوكرانية بقتل مدنيين من خلال قصف مناطق سكنية في شرق أوكرانيا، الخاضع لسيطرة الانفصاليين.

ونفت أوكرانيا استهداف المدنيين، واتهمت الانفصاليين المدعومين من روسيا بقصف مناطق سكنية، وهو ما ينفونه بدورهم.

كما اتهم بوتين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بتحويل أوكرانيا إلى مسرح حرب، وقال إن موسكو تخشى نشر قوات الحلف هناك، وتشعر بالقلق من تجسس الطائرات المسيرة الأمريكية عليها.

وأضاف بوتين أن مراكز تدريب الحلف في أوكرانيا ترقى إلى مستوى القواعد العسكرية للحلف، وأن موسكو تعتبر انضمام كييف المحتمل إلى الحلف تهديدا مباشرا لها.

وقال الرئيس الروسي: ”ندرك أن توسع حلف الأطلسي أكثر مسألة وقت، وأنه لم يتغير أي شيء في موقف الناتو بشأن التمدد والتوسع“.

وأشار بوتين إلى أن“ البنية الأساسية لحلف الأطلسي باتت على أعتاب روسيا“.

واعتبر الرئيس الروسي أن الثورة البلشفية هي التي صنعت أوكرانيا بشكلها الحالي، موضحا أن أراضي في أوكرانيا كانت هدية من الاتحاد السوفييتي.

وتابع فلاديمير بوتين: ”مستعدون أن نظهر لأوكرانيا حقيقة الشيوعية، ومنطقة دونباس سحبت من سيادة روسيا إلى السيادة الأوكرانية، حيث إن دونباس كانت تخضع لسيادة روسيا وليس لأوكرانيا“.

وذكر بوتين أن شرق أوكرانيا هي أرض روسية قديمة، وتاريخياً، ضم الزعيم السوفييتي الراحل جوزيف ستالين إلى أوكرانيا مناطق من بولندا ورومانيا، كما ضم إليها القرم.