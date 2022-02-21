شولتس وماكرون وبايدن: قرار بوتين لن يمر بدون رد

أدان الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف سولتس قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا واعتبروه ”انتهاكاً واضحاً“ لاتفاقات مينسك.

وقالت المستشارية الألمانية في بيان نشر عقب مكالمة هاتفية بين الزعماء الثلاثة إنّ ماكرون وشولتس وبايدن اتّفقوا على أنّ ”هذه الخطوة لن تمرّ بدون ردّ“.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا الإثنين ورأى فيه إشارة إلى عدم اكتراث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالدبلوماسية.

وقال بلينكن في بيان إنّ ”هذا القرار يمثّل رفضاً تاماً لالتزامات روسيا بموجب اتفاقات مينسك، ويتعارض بشكل مباشر مع التزام روسيا الدبلوماسية، ويشكّل هجوماً واضحاً على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها“، مؤكّداً أنّ ”قرار روسيا هو مثال آخر على عدم احترام الرئيس بوتين القانون الدولي والأعراف الدولية“.

و قال متحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان اليوم الاثنين إن ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة اتفقت على الرد على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

ولم يذكر المتحدث الرسمي العقوبات التي ستفرضها الدول الغربية على روسيا. لكنه قال إن شولتس تحدث مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن بعد خطاب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم شولتس في بيان ”الشركاء متحدون في تصميمهم على عدم تخفيف التزامهم بدعم سلامة أراضي أوكرانيا“.

وووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الإثنين، مرسوما تعترف بموجبه موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، وذلك خلال مراسم توقيع نقلها التلفزيون الرسمي.

وقال بوتين إنه واثق من أن المواطنين الروس يؤيدون هذا القرار، متجاهلا التحذيرات الغربية بأن مثل هذه الخطوة ستكون غير قانونية، وستقضي على مفاوضات السلام، بحسب وكالة ”رويترز“.

واتهم الرئيس الروسي، في خطاب تلفزيوني إلى الأمة، القوات الأوكرانية بقتل مدنيين من خلال قصف مناطق سكنية في شرق أوكرانيا، الخاضع لسيطرة الانفصاليين.

ونفت أوكرانيا استهداف المدنيين، واتهمت الانفصاليين المدعومين من روسيا بقصف مناطق سكنية، وهو ما ينفونه بدورهم.

كما اتهم بوتين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بتحويل أوكرانيا إلى مسرح حرب، وقال إن موسكو تخشى نشر قوات الحلف هناك، وتشعر بالقلق من تجسس الطائرات المسيرة الأمريكية عليها.

وأضاف بوتين أن مراكز تدريب الحلف في أوكرانيا ترقى إلى مستوى القواعد العسكرية للحلف، وأن موسكو تعتبر انضمام كييف المحتمل إلى الحلف تهديدا مباشرا لها.

وقال الرئيس الروسي: ”ندرك أن توسع حلف الأطلسي أكثر مسألة وقت، وأنه لم يتغير أي شيء في موقف الناتو بشأن التمدد والتوسع“.

وأشار بوتين إلى أن“ البنية الأساسية لحلف الأطلسي باتت على أعتاب روسيا“.

واعتبر الرئيس الروسي أن الثورة البلشفية هي التي صنعت أوكرانيا بشكلها الحالي، موضحا أن أراضي في أوكرانيا كانت هدية من الاتحاد السوفييتي.

وتابع فلاديمير بوتين: ”مستعدون أن نظهر لأوكرانيا حقيقة الشيوعية، ومنطقة دونباس سحبت من سيادة روسيا إلى السيادة الأوكرانية، حيث إن دونباس كانت تخضع لسيادة روسيا وليس لأوكرانيا“.

وذكر بوتين أن شرق أوكرانيا هي أرض روسية قديمة، وتاريخياً، ضم الزعيم السوفييتي الراحل جوزيف ستالين إلى أوكرانيا مناطق من بولندا ورومانيا، كما ضم إليها القرم.