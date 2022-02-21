إيران تحكم على سفيرها السابق في ألمانيا بالسجن 11 شهراً

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، ذبيح الله خداييان، الاثنين، الحكم بالسجن لمدة 11 شهراً ضد ”حسين موسويان“ السفير الإيراني الأسبق في ألمانيا، بقضية مالية تتعلق بـ“جزيرة كيش السياحية“ الواقعة جنوب إيران.

وقال خداييان في تصريحات للصحافة الإيرانية، إن ”حسين موسويان السفير الإيراني السابق في ألمانيا والمستشار السابق لمنطقة كيش الاقتصادية الحرة، حُكم عليه بالسجن 11 شهراً بتهمة ”التواطؤ في المعاملات الحكومية“.

وأشار خداييان إلى أن ”القضية الرئيسية التي تورط فيها موسويان هي نقل 200 هكتار من الأراضي و 100000 متر مربع من البحر في جزيرة كيش إلى جهة خاصة“.

وأضاف المتحدث باسم القضاء الإيراني ”إن موسويان رشح شخصًا يُدعى خدايارعلم بيجي إلى منطقة كيش الحرة في عام 2001 كمستشار لمنطقة كيش الحرة، وادعى أنه يمكن أن يستثمر ”ملياري يورو“.

وكان موسويان سفير إيران عام 1991 لدى ألمانيا خلال رئاسة رجل الدين والسياسي البارز الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، كما عمل مستشارًا لمنطقة كيش الحرة في ذلك الوقت.

وقد تنازل المسؤولون الإقليميون في ذلك الوقت، بناءً على اقتراح موسويان، عن ”200 هكتار من أراضي كيش مقابل ثمن“ إلى علم بيجي، لكنه لم يف بالتزاماته.

وتابع ذبيح الله خداييان ”في عام 2007، تم توقيع ملحق لعقد مرة أخرى، وللأسف، فقدت بعض بنود العقد“. ولم يحدد ما هي أجزاء العقد المفقودة.

كما برأت المحكمة موسويان من ”الاتصال بالأجانب“ لكنها أدانته بـ ”الإخلال بالأمن القومي“ وحكمت عليه بالسجن عامين مع وقف التنفيذ والحرمان من الوظيفة العامة لمدة خمس سنوات.

وفي هذه القضية، بالإضافة إلى السفير الإيراني الأسبق في ألمانيا حسين موسويان، حُكم على خدايار علم بيجي أيضًا بالسجن ثلاث سنوات، كما حُكم على عدد من الأشخاص الآخرين المتورطين في ”التواطؤ في صفقات حكومية“ مع الرجلين بالسجن.

وشغل موسويان مناصب مختلفة، منها نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ورئيس مركز إحياء الفكر الإسلامي، وعضو فريق التفاوض النووي في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، كما شغل منصب نائب مدير مركز البحوث الاستراتيجية.

ويعيش حسين موسويان حاليًا في الولايات المتحدة، وأثناء وجوده كسفير إيراني في ألمانيا وجهت له تهم التورط باغتيال الشاعر المعارض للنظام الإيراني ”فريدون فرخزاد“ الذي تم اغتياله في مطعم ميكونوس بالعاصمة برلين في مطلع آب/ أغسطس 2008، لكن لم تؤكدها أي محكمة حتى الآن.

واتهم الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، في خطاب ألقاه، موسويان بالتجسس، مدعيا أن ”بعض القضاة مارسوا ضغوطا كبيرة على القضية لتبرئة الجاسوس“.

وقد دعا بعض السياسيين الأمريكيين مؤخرًا إلى طرده من الولايات المتحدة بسبب مواقفه المناهضة لأمريكا.