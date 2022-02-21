وزير إسرائيلي: قد ننضم للغرب في فرض العقوبات على روسيا

قال وزير الشتات الإسرائيلي نحمان شاي، الإثنين، إن إسرائيل قد تنضم للغرب في فرض العقوبات على روسيا، مؤكداً أن بلاده تحاول تجنب هذا الموقف.

وأضاف شاي:“ إسرائيل قد تنضم للعقوبات الغربية ضد روسيا، في حال تم إصدار عقوبات“، مشيراً إلى أن إسرائيل تتجنب الوصول إلى هذا المستوى.

وأكد الوزير الإسرائيلي أن بلاده ستنضم إلى المعسكر الأقرب إليها، مستدركاً بالقول:“ ولاء إسرائيل أولاً وقبل كل شيء للولايات المتحدة الأميركية“، وفق قوله.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن إسرائيل قررت كسر الصمت حيال ”موقف الحياد“ من الأزمة الأوكرانية، واتخذت قراراً بالوقوف إلى جانب حليفتها الولايات المتحدة، في حال حدوث غزو روسي لأوكرانيا.

وبحسب ما ذكرت قناة ”i24 news“ الإسرائيلية، فإن ”وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد كسر موقف الحياد الرسمي الذي حافظت عليه إسرائيل حتى الآن فيما يتعلق بالصراع بين روسيا وأوكرانيا“.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن لابيد قوله: ”إذا اندلعت حرب بين روسيا وأوكرانيا، فمن الطبيعي أن تنحاز إسرائيل إلى حليفتها التقليدية الولايات المتحدة، على الرغم من الاهتمام بالحفاظ على علاقات جيدة مع الروس“.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: ”نحن أكثر حرصاً من الأمريكيين وهم يتفهمون ذلك، وإن إسرائيل لديها مشكلتان لا تواجههما الولايات المتحدة وبريطانيا، وهي الحدود الشمالية مع روسيا التي تتواجد في جنوب سوريا، فضلاً عن الخوف على سلامة مئات الآلاف من اليهود في روسيا وأوكرانيا“.

وأكد لابيد اهتمام الحكومة الإسرائيلية بسلامة الجاليات اليهودية في روسيا وأوكرانيا، وأهمية هذا الاعتبار في صنع القرار الإسرائيلي.

وأشارت القناة إلى أن وزارة الخارجية تقدر أنه في حالة حدوث تصعيد ستغلق سماء أوكرانيا، وسيكون من الصعب مغادرة أراضيها، مضيفة: ”في الوقت نفسه، تدرس الوزارة إمكانية نقل أنشطة السفارة من العاصمة كييف إلى مدينة لفوف؛ من أجل مساعدة الإسرائيليين الذين يريدون مغادرة البلاد عند المعابر البرية في غرب البلاد“.