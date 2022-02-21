واشنطن تفرض عقوبات على المنطقتين الانفصاليتين شرق أوكرانيا

أعلنت الولايات المتّحدة الإثنين فرض عقوبات على المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا بعدما اعترف باستقلالهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متوعّدة بفرض عقوبات إضافية عند الاقتضاء.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنّ الرئيس جو بايدن سيصدر أمراً تنفيذياً ”يحظر على الأمريكيين القيام بأي عمليات جديدة، استثمارية أو تجارية أو تمويلية، إلى أو مِن أو داخل ما يسمّى بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في أوكرانيا“.

وأضافت أنّ الأمر التنفيذي يجيز ”فرض عقوبات على أيّ شخص يصمّم على العمل“ في هاتين المنطقتين، مشيرة إلى أنّ هذه العقوبات منفصلة عن تلك التي تعتزم واشنطن وحلفاؤها فرضها ”إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا“.

واعتبرت الإدارة الأميركية أن اعتراف موسكو باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا ”انتهاك فاضح“ لتعهّداتها الدولية.

وأعلنت الرئاسة الأميركية أن اتصالا بين بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس بدأ عند الساعة 15,17 (20,17 ت غ).

من جهتها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بيان مشترك صدر عنهما الإثنين، إن اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين سيتسبب بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على موسكو.

وأضافا أن ”هذه الخطوة انتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاقيات مينسك، وسيرد الاتحاد بفرض عقوبات على المتورطين في هذا العمل غير القانوني“.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الإثنين، مرسوما تعترف بموجبه موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، وذلك خلال مراسم توقيع نقلها التلفزيون الرسمي.

وقال بوتين إنه واثق من أن المواطنين الروس يؤيدون هذا القرار، متجاهلا التحذيرات الغربية بأن مثل هذه الخطوة ستكون غير قانونية، وستقضي على مفاوضات السلام، حسب وكالة ”رويترز“.

واتهم الرئيس الروسي، في خطاب تلفزيوني إلى الأمة، القوات الأوكرانية بقتل مدنيين من خلال قصف مناطق سكنية في شرق أوكرانيا، الخاضع لسيطرة الانفصاليين.

ونفت أوكرانيا استهداف المدنيين، واتهمت الانفصاليين المدعومين من روسيا بقصف مناطق سكنية، وهو ما ينفونه بدورهم.

كما اتهم بوتين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بتحويل أوكرانيا إلى مسرح حرب، وقال إن موسكو تخشى نشر قوات الحلف هناك، وتشعر بالقلق من تجسس الطائرات المسيرة الأمريكية عليها.

وأضاف بوتين أن مراكز تدريب الحلف في أوكرانيا ترقى إلى مستوى القواعد العسكرية للحلف، وأن موسكو تعتبر انضمام كييف المحتمل إلى الحلف تهديدا مباشرا لها.

وقال الرئيس الروسي: ”ندرك أن توسع حلف الأطلسي أكثر مسألة وقت، وأنه لم يتغير أي شيء في موقف الناتو بشأن التمدد والتوسع“.

وأشار بوتين إلى أن“ البنية الأساسية لحلف الأطلسي باتت على أعتاب روسيا“.

واعتبر الرئيس الروسي أن الثورة البلشفية هي التي صنعت أوكرانيا بشكلها الحالي، موضحا أن أراضي في أوكرانيا كانت هدية من الاتحاد السوفييتي.

وتابع فلاديمير بوتين: ”مستعدون أن نظهر لأوكرانيا حقيقة الشيوعية، ومنطقة دونباس سحبت من سيادة روسيا إلى السيادة الأوكرانية، حيث إن دونباس كانت تخضع لسيادة روسيا وليس لأوكرانيا“.

وذكر بوتين أن شرق أوكرانيا هي أرض روسية قديمة، وتاريخياً، ضم الزعيم السوفييتي الراحل جوزيف ستالين إلى أوكرانيا مناطق من بولندا ورومانيا، كما ضم إليها القرم.