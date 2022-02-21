الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على روسيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في بيان مشترك صدر عنهما، الاثنين، إن اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين سيتسبب بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على موسكو.

وأضافا أن ”هذه الخطوة انتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاقيات مينسك، وسيرد الاتحاد بفرض عقوبات على المتورطين في هذا العمل غير القانوني“.

على صعيد متصل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصدر قريبا أمرا تنفيذيا يحظر على الأمريكيين الاستثمار أو التجارة أو التمويل فيما يعرف بالمناطق الانفصالية الأوكرانية.

وقال البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي سيخول أيضا سلطة فرض عقوبات على أي شخص يتبين أنه يعمل في تلك المناطق من أوكرانيا، كما سنعلن قريبا عن إجراءات إضافية تتعلق بانتهاك روسيا السافر للالتزامات الدولية.

وأضاف البيت الأبيض أن ”هذه الإجراءات منفصلة عن تدابير اقتصادية سريعة نعدها بالتنسيق مع الحلفاء إذا حدث الغزو، وسنواصل التشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء، من بينهم أوكرانيا، بشأن الخطوات التالية، وبشأن التصعيد الروسي المستمر على حدود أوكرانيا“، منوها إلى أننا ”توقعنا خطوة كهذه من روسيا، ونحن مستعدون للرد عليها فورا“.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، الاثنين، لمجلس الأمن التابع للكرملين، إنه ”بات من الضروري درس الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا“، في خطوة من المؤكد أنها ستشعل المواجهة مع الغرب وكييف.

وأدلى بوتين بتصريحاته، التي بثها التلفزيون، بعد قليل من توجيه زعيمي الجمهوريتين المعلنتين من جانب واحد في شرق أوكرانيا نداءً له للاعتراف باستقلالهما.

ووقع بوتين على الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك بعد ساعات من لقائه مسؤولين أمنيين روسا.

وكان ”الكرملين“ أعلن أن بوتين يعتزم الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وسط تحذيرات أوروبية من الرد على الخطوة الروسية، واصفين الخطوة بأنها ”انتهاك أحادي الجانب لاتفاقات مينسك الموقعة في عام 2015.

وأفاد ”الكرملين“ بأن الرئيس الروسي أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه بصدد توقيع مرسوم يعترف باستقلال دونيتسك ولوغانسك قريبا.