أوروبا تتوعد بـ"رد حازم" على اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

ندد الاتحاد الأوروبي باعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا الإثنين، واصفا الخطوة بأنها ”انتهاك صارخ للقانون الدولي“ ومتوعدا الكرملين برد ”حازم“ عليها.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدتين منفصلتين إنّ ”الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسلامة أراضي أوكرانيا ولاتفاقيات مينسك، الاتحاد الأوروبي وشركاؤه سيردّون بوحدة وحزم وتصميم بالتضامن مع أوكرانيا“.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ندد باعتراف روسيا بالجمهوريتين الانفصاليتين، معتبرا إياه ”انتهاكا صارخا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها“.

وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي، إن ”اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال الانفصاليين الموالين لروسيا يعدّ تنصّلاً من عملية واتفاقيات مينسك“، التي أبرمت في 2015 لإحلال السلام في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مساء اليوم الإثنين على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

وجرت مراسم التوقيع على الوثيقتين في الكرملين بحضور رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك.

كما وقع بوتين مع بوشيلين وباسيتشنيك على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي، حذر اليوم الإثنين موسكو من الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد في شرق أوكرانيا، وتعهد بـ”رد فعل قوي“ إذا اختارت روسيا ذلك.

وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: ”نحن مستعدون للرد بجبهة موحدة قوية في حال قرر القيام بذلك“.

ودعا بوريل، بعدما التقى وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، ”الرئيس بوتين إلى احترام القانون الدولي واتفاقيات مينسك، ونتوقع منه ألا يعترف باستقلال لوغانسك ودونيتسك“.

من جانبه، اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس، الإثنين، أن أي ”اعتراف روسي باستقلال مناطق انفصالية في أوكرانيا من شأنه أن يشكل انتهاكا أحادي الجانب لاتفاقات مينسك الموقعة في العام 2015″، في أعقاب محادثات هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وترأس بوتين في وقت سابق من اليوم الإثنين اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الروسي حيث أبلغ أعضاؤه الرئيس بمواقفهم بشأن مسألة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين تعتبرهما روسيا حاليا جزءا من أراضي أوكرانيا.