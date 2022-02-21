بعد 50 عاما على زيارة نيكسون.. ما هي أسباب جمود العلاقات الأمريكية الصينية؟

رصد مركز ”كارنيغي“ للسلام الدولي الأسباب التي تسببت في الجمود الذي يسيطر على العلاقات الأمريكية الصينية.

جاء ذلك بعد مرور 50 عاما على الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيسكون إلى بكين، في مبادرة أدت إلى تحول درامي في العلاقات بين الدولتين.

وقال المركز، في تقرير نشره يوم الإثنين، إنه ”رغم النشاط الدبلوماسي الكبير بين الدولتين خلال العام الماضي، فإن العلاقات الأمريكية الصينية لا تزال متوترة“.

وأضاف أنه ”في الوقت الذي تراجعت فيه حدة اللهجة في التصريحات، فإن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ أدى فقط إلى الاتفاق على عقد المزيد من المباحثات، رغم وجود قضايا مهمة مثل الاستقرار الاستراتيجي“.

وبين أن ”اللقطة المضيئة الوحيدة بين الدولتين تكمن في بعض التعاون في التغير المناخي“.

وأشار المركز إلى أنه ”منذ نهاية هذه القمة بين بايدن وشي جين بينغ، فإن الولايات المتحدة أعلنت المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين“.

وقامت الإدارة الأمريكية بإضافة ”المزيد من الشركات الصينية لقائمة القيود التجارية، بينما مرر الكونغرس قانونا يستهدف إجراءات العمالة القسرية التي تمارسها الصين في إقليم شينغ يانغ“.

ورأى مركز كارنيغي أن ”سياسة الرئيس بايدن لم تختلف كثيرا عن سابقه دونالد ترامب، حيث حافظ بايدن على نهج ترامب إلى حد كبير، إلا أن لهجته كانت أكثر اتزانا، ورغبة في التوافق“.

ومضى يقول إن ”الإدارة الأمريكية منذ فترة طويلة تشعر بقلق بالغ من النزعة التجارية الصينية، والتحديث العسكري السريع، والنهج غير الليبرالي في حقوق الإنسان، لكنها أعربت عن أملها في أن الصين قد تتحرر، من خلال الاتصال القوي المتزايد مع بقية العالم“.

وتابع في تقريره: ”لكن الصين لم تتراجع، رغم الحملة العالمية التي واجهتها إبان انتشار فيروس كورونا المستجد، فإن شي جين بينغ أصبح أكثر ثقة في النظام الاقتصادي الصيني، ونموذج الحكم، والنهج تجاه الشؤون الدولية“.

وأردف مركز كارنيغي أن ”ما يزيد الأمور تعقيدا هو نظرة الرأي العام في كلتا الدولتين تجاه الطرف الآخر، يعتبر 89% من الأمريكيين في استطلاع حديث أجراه مركز ”بيو“ للأبحاث الصين منافسا وعدوا“.

وأضاف: ”في حين أن حوالي ثلثي الصينيين ينظرون إلى الولايات المتحدة بشكل سلبي، من المرجح أن تعيق مثل هذه التصورات السلبية المتبادلة قدرة كل جانب على إعادة ضبط نهجه مع الآخر“.

وزاد: ”أخيرا، تسهم الأطر المتباينة للعلاقة بين الجانبين في حالة الجمود المستمرة، فقد كشفت المناقشات مع باحثين صينيين رفيعي المستوى، ومسؤولين حكوميين سابقين، أن بكين تفضل تعريف العلاقة الثنائية على أنها تعايش سلمي، يسترشد بالمبادئ المشتركة، والتوافق والتعاون المحتمل“.

وفي الوقت نفسه، فإن ”الصين تشعر بالإحباط لأن الولايات المتحدة تركز أكثر على التنافس معها ومواجهتها، ولكن في واشنطن، أصبح التنافس بين القوى العظمى، الذي يقوم بشكل أكبر على المنافسة والمواجهة، أكثر من التعاون، هو الإطار المركزي للعلاقات الثنائية“، وفق المصدر نفسه.

وتوقع التقرير ”ألا تتراجع الولايات المتحدة في النهج الذي تتعامل به مع الصين، في ضوء ممارسات بكين الاقتصادية والسياسية، والتعاملات مع الأعراق المختلفة، وهي الأمور التي تهدد بتقويض القواعد والمعايير الدولية السارية منذ الحرب العالمية الثانية“.

وخلص مركز ”كارنيغي“ للسلام الدولي إلى أن ”العلاقات الأمريكية الصينية سوف تمضي تنافسية في المستقبل، إلا أن منع العلاقات الثنائية من التحول إلى علاقات عدائية يجب أن يكون هدفاً مشتركاً للدولتين، ويتعين عليهما إنشاء طريقة فعالة لحل المشكلات في العلاقات الثنائية“.

ونقل عن مراقبين قولهم إنه ”من الضروري إيجاد قدر كبير من التعاون بين الولايات المتحدة والصين في القضايا العابرة للحدود، حيث تكون للجانبين مصالح مشتركة في مجالات مثل تغير المناخ، عدم انتشار الأسلحة النووية، والصحة العالمية“.