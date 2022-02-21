إسرائيل تنقل سفارتها من كييف إلى غرب أوكرانيا

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الإثنين، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية وبناء على التقييم الذي أجرته، قررت نقل موظفي سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف إلى المكاتب التي افتتحتها غرب البلاد مؤخرا.

وذكرت صحيفة ”معاريف“ أن ”وزير الخارجية يائير لابيد وجه طاقم السفارة الإسرائيلية في كييف بالانتقال إلى المكاتب القنصلية المفتوحة في مدينة لفيف غرب أوكرانيا“.

وأكدت الصحيفة أن ”هذا القرار جاء في ختام تقييم للوضع أجري في المكتب، وبعد محادثات مع عدد من الهيئات الدولية“.

ووفق تقييم وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن احتمالات نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا ارتفعت بشكل كبير.

وأوضحت ”معاريف“ أن ”القنصلية في لفيف تعمل على إصدار وثائق سفر للمواطنين الإسرائيليين منذ يوم الخميس الماضي، وستساعد المواطنين المهتمين بمغادرة أوكرانيا، خاصة من المعابر البرية إلى الدول المجاورة“.

ودعت وزارة الخارجية مرة أخرى الإسرائيليين الموجودين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد على الفور، وفق ما ذكرته الصحيفة العبرية.

وكان السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخائيل برودسكي أكد أن ”السفارة الإسرائيلية تستعد لجميع أنواع السيناريوهات“، مبينا أن ”وجودهم ضروري للإسرائيليين الذين يقيمون في أوكرانيا“.

وشدد برودسكي على أن ”الأجواء في أوكرانيا ذاهبة نحو التصعيد“، مضيفا: ”نعتقد أننا نقترب من نقطة القرار، لكن لا يعرف المرء ما سيحدث، ومتى سيحدث، وما إذا كان سيحدث“.

وأشار، وفق ما نقلت عنه قناة ”i24news“ العبرية، إلى أنهم ”يبقون قنوات الحوار مفتوحة طوال الوقت مع كل من روسيا وأوكرانيا“.

وبين: ”سنواصل التحدث مع الجميع؛ لأن أولويتنا القصوى هي أمن الموظفين وأمن المواطنين الإسرائيليين“.

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية استدعت، الخميس المنصرم، السفير الإسرائيلي للتوبيخ، بعد تقارير أفادت بأن تل أبيب طلبت مساعدة إجلاء محتملة من روسيا في حالة الغزو.

وأمس، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن بلاده ”ستتموضع إلى جانب حليفتها التقليدية الولايات المتحدة، إذا اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالرغم من مصلحة الحفاظ عل العلاقات الجيدة مع روسيا“.

وفي حديثه مع القناة ”12“ العبرية، أوضح لابيد: ”نحن نسير مع الأمريكيين، حلفائنا الأكبر“، مبينا أنها ”علاقات أبدية على المستوى الأمني، وأيضاً على المستوى السياسي“.

وتابع: ”لكننا حذرون جدا مع الأمريكيين وهم يتفهمون ذلك“، مضيفا: ”نحن لدينا حدود مع روسيا، حدودنا الشمالية، حدودنا مع سوريا، هي بكل ما للكلمة من معنى حدود مع روسيا“.

وأشار إلى أن ”الروس يتواجدون هناك، والتنسيق الأمني مع روسيا يسمح لنا، بحسب المعلومات الأجنبية، بنشاطات إسرائيلية مستمرة ضدّ التواجد الإيراني في سوريا“.