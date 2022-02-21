أوروبا تحذر روسيا من الاعتراف بمنطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، موسكو من الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد في شرق أوكرانيا، وتعهد بـ ”رد فعل قوي“ إذا اختارت روسيا ذلك.

وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: ”نحن مستعدون للرد بجبهة موحدة قوية في حال قرر القيام بذلك“.

وأضاف: ”أمن أوكرانيا هو أمننا“، وفقاً لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

ودعا بوريل، بعدما التقى وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، ”الرئيس بوتين إلى احترام القانون الدولي واتفاقيات مينسك، ونتوقع منه ألا يعترف باستقلال لوغانسك ودونيتسك“.

من جانبه، اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس، الإثنين، أن أي ”اعتراف روسي باستقلال مناطق انفصالية في أوكرانيا من شأنه أن يشكل انتهاكاً أحادي الجانب لاتفاقات مينسك الموقعة في العام 2015″، في أعقاب محادثات هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وإزاء خطورة الأوضاع، يجري المستشار الألماني محادثات طارئة مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلنسكي و“الشركاء الأقرب“ لألمانيا، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان هيبيشترايت، في حين يتوقّع أن يصدر بوتين، اليوم، موقفاً حيال الاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية من عدمه.

وفي السياق، أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا مجلس الدفاع الفرنسي للانعقاد مساء الاثنين، على خلفية الوضع في أوكرانيا.

ويأتي انعقاد مجلس الدفاع الفرنسي تزامنا مع إعلان الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس بأنه سيوقع مرسوما للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

ومن شأن اعتراف روسي بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين أن يسدد ضربة قاضية لعملية السلام، الهشّة أصلاً، والهادفة لحلّ النزاع المستمر منذ سنوات في شرق أوكرانيا.

يذكر أن زعيمي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية طلبا من بوتين، في وقت سابق الإثنين، الاعتراف بهما منطقتين مستقلتين.

وإذا اتخذت روسيا هذه الخطوة، فقد تمهد الطريق أمام موسكو لإرسال قوات عسكرية إلى كلتا المنطقتين، بذريعة أنها تتدخل كحليف لحمايتهما من أوكرانيا.

وكان أعضاء مجلس الأمن الروسي دعوا بوتين، اليوم، إلى الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا، واللتين كانت موسكو تعتبرهما جزءا من أراضي أوكرانيا، متهمين السلطات الأوكرانية بالسعي لحل قضية دونباس عسكريا.

وكانت وسائل إعلام روسية أعلنت، مساء اليوم الاثنين، أنها تتوقع أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”قريباً“ خطاباً متلفزاً.

جاء حديث وسائل الإعلام عن ذلك بعد ساعات من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مسؤولين أمنيين، وتأكيده أنّه سيقرّر اليوم الاثنين بشأن إن كان سيعترف بالانفصاليين في أوكرانيا.