مقتل جنديين أوكرانيين في قصف للانفصاليين

قتل جنديان أوكرانيان وأصيب أربعة آخرون، الإثنين، بجروح في قصف استهدف قرية عند جبهة القتال شرق أوكرانيا في ظل ارتفاع منسوب القلق من احتمال غزو روسيا لجارتها.

وأعلنت الشرطة الأوكرانية أن جنديين قتلا في زايتسيف، وهي قرية تقع على بعد 30 كم شمال دونيتسك معقل الانفصاليين، على ما أوردت ”فرانس برس“.

وسبق ذلك، إعلان مسؤولين في شرق أوكرانيا مقتل مدني في قصف استهدف قرية خاضعة لسيطرة الحكومة.

وأفاد مسؤولون محليون أنّ ”المدني قتل في هجوم طال نوفولوغانسك الواقعة على بعد 35 كم شمال دونيتسك، معقل الانفصاليين في شرق أوكرانيا“.

وكان الجيش الروسي قد أعلن في وقت سابق يوم الإثنين، أنه قتل خمسة ”مخرّبين“ جاؤوا من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية، وأن مركبتين عسكريتين أوكرانيتين حاولتا عبور الحدود أيضا.

وقال الجيش الروسي، ”خلال المعارك، تمّ القضاء على خمسة أشخاص ينتمون إلى مجموعة مخربين وإلى الاستخبارات بعدما انتهكوا الحدود الروسية“.

وأكد أن ”الحادث وقع في منطقة روستوف الساعة 06,00 صباحا (03,00 ت غ) قرب منطقة ميتياكينسكايا“.

ودخلت مركبتان قتاليتان تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية (إلى روسيا) من أوكرانيا لإجلاء مجموعة المخربين إلى أوكرانيا عبر الحدود“، وفق الجيش الروسي.

ولفت إلى أنه لم يصب أي جندي أو عنصر من حرس الحدود الروسي في تلك العملية.

وفي الصباح، أكدت روسيا أن قذيفة أطلقت من الأراضي الأوكرانية دمرت مركزا حدوديا روسيا في منطقة روستوف، وهو ما نفته أوكرانيا.

كما نفت أوكرانيا دخول من وصفتهم موسكو بـ“المخربين“ من أراضيها إلى روسيا.

ويتّهم الغرب موسكو بحشد 150 ألف جندي عند حدود أوكرانيا؛ استعدادا لشنّ هجوم محتمل على جارتها، وتخشى الدول الغربية من أن يشكل تصاعد حدّة المعارك على خطّ الجبهة، ذريعة لروسيا لغزو أوكرانيا.

وتصاعدت حدّة المعارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا والمدعومين من موسكو منذ ثلاثة أيام في شرق أوكرانيا، وهي منطقة واقعة عند الحدود الروسية الجنوبية الغربية.

وفي وقت سابق، الإثنين، أعلن انفصاليون مدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا، مقتل مدنيين اثنين في قصف للقوات الحكومية الأوكرانية، حسب وكالة الإعلام الروسية.

ونقلت الوكالة عن ممثلي جمهورية ”لوغانسك“ الشعبية المعلنة من جانب واحد قولهم، إن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء الأحد.