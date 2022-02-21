بريطانيا: ثمة ما يدعو لقلق شديد إزاء استمرار تمسك بوتين بغزو أوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الإثنين، إن هناك ما يدعو للقلق بشدة من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال متمسكا بغزو أوكرانيا.

وأضاف والاس أمام البرلمان، إن ”هناك زيادة مستمرة في أعداد القوات بالقرب من الحدود، بالإضافة إلى تسارع وتيرة الحوادث التي قد تستخدم ذريعة للهجوم“.

وتابع: ”لقد رأينا خلال الأسابيع القليلة الماضية الأساليب التقليدية الروسية تُنفذ على نحو يبعث على القلق الشديد من أن الرئيس بوتين لا يزال متمسكا بالغزو“.

وحثّ والاس الرئيس بوتين، على ”العدول عن فكرة غزو أوكرانيا ومعاودة الالتزام بالدبلوماسية“.

وردا على سؤال من أحد المشرعين عما إذا كان الوقت قد حان لبدء فرض عقوبات بريطانية على روسيا، قال والاس: ”إذا كنا سنفرض العقوبات بشكل أحادي، ولم تفعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الشيء نفسه، فسيكون هناك خطر يتمثل في استفادة بوتين من الوضع واللعب على وتر ‭‭’‬‬فرق تسد'“.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الإثنين أيضا، إن غزو روسيا لأوكرانيا مرجح بشدة لكن لا تزال هناك فرصة أمام الدبلوماسية لتجنب ذلك.

وأضافت تراس لوسائل الإعلام: ”نرى بالتأكيد مؤشرات على حدوث غزو. لا يمكننا الآن استبعاد حقيقة أن الدبلوماسية والردع يمكن أن ينجحا في تجنب ذلك لكن الوضع خطير للغاية، نحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العدول عن موقفه“.

وكان جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قال في وقت سابق، اليوم الإثنين، إن الاتحاد يدعم أحدث محاولة لترتيب مزيد من المحادثات بين واشنطن وموسكو؛ لإيجاد حل دبلوماسي في أعقاب الحشد العسكري الروسي بالقرب من حدود أوكرانيا.

وأضاف بوريل للصحفيين، في بروكسل، قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أن ”هناك حاجة ماسة لاجتماعات قمة، على مستوى القادة وعلى مستوى الوزراء، وبغض النظر عن طبيعتها وأيا كان أسلوب المحادثات أو الجلوس إلى الطاولة؛ لمحاولة تجنب الحرب“.

وبعد أن أعلنت فرنسا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن أوكرانيا، قال بوريل: ”سندعم كل ما يمكن أن يجعل المحادثات الدبلوماسية أفضل سبيل، والسبيل الوحيد، لإيجاد حل للأزمة“.

وفي ذات السياق، اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك موسكو، اليوم الإثنين، بممارسة لعبة ”غير مسؤولة“ تجاه السكان المدنيين في شرق أوكرانيا، وتعريض حياتهم للخطر.

وقالت بيربوك للصحفيين، لدى وصولها لحضور اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: ”أدعو الحكومة الروسية والرئيس الروسي بشكل عاجل للكفّ عن اللعب بحياة البشر“.