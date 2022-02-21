خالد كبوب أول قاض مسلم في المحكمة العليا الإسرائيلية

أكدت سلطات قضائية إسرائيلية الإثنين، تعيين أول مواطن مسلم عضواً دائماً في المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، فيما سبق أن تم تعيين قضاة غير يهود في المحكمة العليا، لكنهم كانوا جميعاً مسيحيين، بحسب ”فرانس برس“.

وتم تعيين خالد كبوب (63 عاما) أول قاض مسلم بمنصب دائم في المحكمة العليا، في خطوة تأتي بعد أن احتجّ مسيحيون ومسلمون في الدولة العبرية على ما يقولون إنه تمييز ممنهج ضدهم، وعمل كبوب في السابق قاضياً بالمحكمة المركزية في مدينة تل أبيب الساحلية، وهو واحد من أربعة قضاة جدد عينتهم لجنة تضم قضاة من المحكمة العليا ووزراء ونواب ومحامين.

ولد كبوب في يافا ودرس التاريخ والإسلام في جامعة تل أبيب، وأكمل إجازته في القانون في نفس الجامعة، ثم عمل في مكتب محاماة خاص قبل أن يصبح قاضيا، والقاضي المسلم الوحيد الذي عُيّن عضواً في المحكمة العليا كان عبد الرحمن الزعبي وكان ذلك في 1999 لكنّه عيّن يومها بصورة مؤقتة لمدة عام واحد فقط.

وتنظر المحكمة الإسرائيلية العليا في قضايا مثيرة للجدل غالباً ما تتعلق بالنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، بما في ذلك الانتهاكات التي تنسب للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ومن المقرّر أن تبتّ المحكمة قريباً في ملف سبع عائلات فلسطينية تقدمت بالتماسات لإلغاء قرار محكمة إسرائيلية أدنى بطردهم من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في 1967.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طالبت إسرائيل، بتجنب التصعيد في حي الشيخ جراح، بالقدس، بحسب ما ذكر موقع ”أكسيوس“ الأمريكي.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، قولهم إن إدارة بايدن ”قلقة من احتمال وقوع أحداث عنف في القدس قبيل شهر رمضان المقبل“.

ويشهد حي الشيخ جراح بمدينة القدس، اشتباكات عنيفة بين المستوطنين، والمواطنين الفلسطينيين، وذلك في أعقاب افتتاح عضو الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لمكتبه، قبل أن تتوصل الشرطة الإسرائيلية لتسوية معه، لإخلاء المكتب مقابل وضع حراسة دائمة على منازل المستوطنين في الحي، وذلك في خطوة لمنع تصاعد الأحداث.