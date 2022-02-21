روسيا: أوكرانيا تحشد قوات كثيرة قرب مناطق الانفصاليين

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الإثنين، بأن أوكرانيا حشدت قوات كثيرة بالقرب من مناطق الانفصاليين في شرق البلاد وربما تستعد لمحاولة استعادتها بالقوة، وهو أمر نفته كييف مرارا.

واتهم شويغو أوكرانيا بتكثيف قصفها لمناطق الانفصاليين، حسبما نقلت عنه ”رويترز“.

وفي وقت سابق، قالت روسيا إن قذيفة أُطلقت من الأراضي الأوكرانية دمرت نقطة لحرس الحدود في منطقة روستوف الروسية، في حين نفت أوكرانيا مسؤوليتها عن الواقعة.

وكان الجيش الروسي أعلن كذلك، اليوم الإثنين، أنه قتل خمسة ”مخرّبين“ جاؤوا من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية.

وقال الجيش إن ”مركبتين عسكريتين أوكرانيتين حاولتا عبور الحدود أيضا، وفق ما أوردته ”فرانس برس“.

وأضاف أنه ”خلال المعارك، تمّ القضاء على خمسة أشخاص ينتمون إلى مجموعة مخربين وإلى الاستخبارات بعدما انتهكوا الحدود الروسية“.

وأكد أن ”الحادث وقع في منطقة روستوف الساعة 06,00 صباحا (03,00 ت غ) قرب منطقة ميتياكينسكايا“.

ودخلت مركبتان قتاليتان تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية (إلى روسيا) من أوكرانيا؛ لإجلاء مجموعة المخربين إلى أوكرانيا عبر الحدود“، وفق الجيش الروسي.

ولفت الجيش الروسي إلى أنه ”لم يصب أي جندي أو عنصر من حرس الحدود الروسي في تلك العملية“.

ونفت أوكرانيا دخول من وصفتهم موسكو بـ“المخربين“ من أراضيها إلى روسيا.

ويتّهم الغرب موسكو بحشد 150 ألف جندي عند حدود أوكرانيا؛ استعدادا لشنّ هجوم محتمل على جارتها، وتخشى الدول الغربية من أن يشكل تصاعد حدّة المعارك على خطّ الجبهة، ذريعة لروسيا لغزو أوكرانيا.

وتصاعدت حدّة المعارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا والمدعومين من موسكو منذ ثلاثة أيام في شرق أوكرانيا، وهي منطقة واقعة عند الحدود الروسية الجنوبية الغربية.

وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، أعلن انفصاليون مدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا، مقتل مدنيين اثنين في قصف للقوات الحكومية الأوكرانية، بحسب وكالة الإعلام الروسية.

ونقلت الوكالة عن ممثلي جمهورية ”لوغانسك“ الشعبية المعلنة من جانب واحد قولهم، إن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

ويأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة الدفاع في روسيا البيضاء، إن روسيا ستمدد تدريبات عسكرية في البلاد، وذلك في خطوة قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنها جعلته أكثر قلقا بخصوص غزو روسي وشيك لأوكرانيا.