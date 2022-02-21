مع تقدم المفاوضات النووية.. إيران تنفي اعتزام عبداللهيان زيارة فيينا

نفت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، عزم الوزير حسين أمير عبداللهيان، زيارة العاصمة النمساوية فيينا، مع اقتراب المفاوضات النووية من مراحلها الأخيرة بين طهران والقوى الدولية.

ووفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، جاء ذلك رفضا للتقارير التي تحدثت عن عزم عبداللهيان التوجه إلى فيينا خلال اليومين المقبلين.

وأضافت المصادر الإيرانية، أن ”عبداللهيان سيتوجه إلى أفريقيا الأسبوع المقبل، للقاء والتشاور مع مسؤولين من عدة دول أفريقية“.

وكان عدد من الصحفيين الإيرانيين ذكروا في تغريداتهم عبر ”تويتر“، أن ”وزارة الخارجية اتصلت، الليلة الماضية، بعدد من وكالات الأنباء من أجل السفر مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان إلى فيينا“.

وكتب محمد رضا دانائي، الذي يمتلك أقوى موقع إخباري: ”اتصلت وزارة الخارجية الليلة الماضية بوكالات الأنباء للحصول على جوازات سفر المراسلين الذين سيرافقون أمير عبداللهيان إلى فيينا في هذه الرحلة“.

وأضاف دانائي، أن ”هذه الزيارة ستكون خلال اليومين المقبلين“، متسائلا: ”هل هذه الرحلة ليست للإعلان عن اتفاق فيينا؟“.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن ”محادثات فيينا أحرزت تقدما كبيرا نحو إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015“.

وجدد خطيب زاده التأكيد على أن ”الاتفاق المقبل يجب أن يتضمن رفع كل العقوبات الأمريكية بغض النظر عن تسميتها“، مضيفا: ”المفاوضات أحرزت تقدما، لكن القضايا العالقة المتبقية هي من أصعب القضايا وأهمها، لذا يتعين حلها“.

وكشف خطيب زاده، أن ”المجلس الأعلى للأمن القومي، هو المسؤول عن محادثات فيينا، ورؤساء القوى الثلاث موجودون في مجلس الأمن القومي الأعلى، وهم في تفاصيل المفاوضات“.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قال اليوم، إن ”التفاوض مع أمريكا غير موجود على جدول فريق إيران المفاوض؛ لأنه لن يكون مصدرًا لأي تقدم في المباحثات“.

وأشار شمخاني في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، إلى أن ”مفاوضات فيينا مستمرة منذ البداية بين إيران ومجموعة 4+1 وممثل الاتحاد الأوروبي، وستبقى كذلك دون تغيير حتى يتم تحقيق النتيجة“.

الدور الإسرائيلي

وفي سياق آخر، ذكر مستشار فريق التفاوض الإيراني في فيينا، محمد مرندي، الإثنين، أنه ”لا دور للإسرائيليين على الإطلاق في محادثات فيينا، ولن يكون لوجودهم أو غيابهم أي تأثير على عملية التفاوض“.

وكان وفد من وزارة الخارجية الإسرائيلية وصل الثلاثاء الماضي إلى فيينا، حيث التقى مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، والمبعوث الروسي للمحادثات، ميخائيل أوليانوف.

وقال محمد مرندي لوكالة أنباء ”فارس نيوز“، ”لقد فعلت إيران كل ما هو ضروري في المفاوضات، والآن على واشنطن أن تتخذ القرار النهائي“، لافتا إلى أنه ”حتى الآن لم يتم تحديد موعد لتوقيع الاتفاقية، حيث أصرت إيران على عدم الاتفاق على أي شيء إذا لم يتم الاتفاق على كل شيء“.

وأضاف: ”بالنسبة للمسألتين أو الثلاث المتبقيات الضرورية لإيران لتنفيذ الاتفاق النووي بالكامل، يجب على الأمريكيين تقديم حلول مقبولة لإيران“.