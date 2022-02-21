بوتين يتحدث عن "تغيير" في الموقف الأمريكي من مطالب روسيا الأمنية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغه بحدوث تغيير في موقف واشنطن إزاء المطالب الأمنية الروسية، لكنه لا يعرف ما هو التغيير.

وأضاف بوتين أن ماكرون أبلغه أيضا بأن القيادة الأوكرانية مستعدة لتنفيذ عملية مينسك للسلام، وبأنها تعمل على أفكار جديدة لإجراء انتخابات في منطقتين انفصاليتين، بحسب ”رويترز“.

وكان بوتين يعلق في تصريحاته التي نقلها التلفزيون على تقييم من مبعوثه الخاص لأوكرانيا، دميتري كوزاك.

واعتبر بوتين أن اتفاقات ”مينسك“ التي أبرمت في 2015 لإحلال السلام في شرق أوكرانيا بين كييف والانفصاليين الموالين لموسكو، ليس لها ”أي أفق“ بالنجاح، متهما الحكومة الأوكرانية بإفشالها.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي: ”لقد أدركنا أن (الاتفاقات) ليس لها أي أفق مطلقا“.

كما اعتبر الرئيس الروسي أن بلاده تواجه تهديدا وصفه بـ“الجدي والكبير جدا“ في أوكرانيا، وسط تصاعد التوترات مع الدول الغربية التي تتهم موسكو بالاستعداد لغزو الجمهورية السوفييتية السابقة.

وأوضح بوتين خلال اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الوطني أن ”استخدام أوكرانيا كأداة للمواجهة مع بلدنا يشكل تهديدا جديا وكبيرا جدا بالنسبة إلينا“، مؤكدا أن أولوية موسكو ”ليست المواجهة بل الأمن“، بحسب ما نقلته ”فرانس برس“.

وأعلن الرئيس الروسي، أن بلاده تدرس الطلب الذي قدمه زعيما المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا للاعتراف باستقلالهما، مشيرا إلى أن روسيا لن تضمهما رسميا لأراضيها، وأن قرار موسكو سيصدر اليوم الإثنين.

وطالب الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلالهم.

وتسود توترات في إقليمين أوكرانيين انفصاليين، وسط دعوات للسكان المدنيين للمغادرة إلى روسيا، في وقت يتهم فيه الغرب روسيا بالتجهز لغزو الأراضي الأوكرانية، وسط نفي قاطع من موسكو.

وكان الانفصاليون المدعومون من روسيا أعلنوا من جانب واحد استقلال مقاطعتي ”دونيتسك“ و“لوغانسك“ عن أوكرانيا في ربيع 2014.

وتقع منطقتا دونيتسك ولوغانسك في حوض دونباس الشرقية التي مزقتها النزاعات، والمحتلة جزئيا من قبل الانفصاليين المدعومين من روسيا منذ 2014.

وفي إطار الأزمة المتصاعدة، نفى الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، استهداف مركز حدودي روسي في مدينة روستوف، عقب إعلان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن القذيفة تسببت بتدمير أحد المباني دون وقوع ضحايا.

وقال رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أليكسي دانيلوف، ”إن بلاده لا تقوم بأي عمليات عسكرية ضد المدنيين في إقليم دونيتسك شرق البلاد“.