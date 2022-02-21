تفاصيل جديدة عن تورط رئيس "سوناطراك" الجزائرية السابق بالفساد

كشف تقرير نشره موقع ”توالا“ الفرنسي تفاصيل عن تورط الرئيس التنفيذي السابق لشركة ”سوناطراك“ النفطية الجزائرية عبد المؤمن ولد قدور ونجله نسيم في قضايا فساد مالي وإداري دفعت بولد قدور إلى القضاء، كأول خطوة في محاربة الفساد منذ إسقاط نظام عبد العزيز بوتفليقة، وفق قوله.

وسلّمت السلطات الإماراتية عبد المؤمن ولد قدور إلى الجزائر في 4 آب/ أغسطس الماضي، وعرض التلفزيون الجزائري صور وصوله إلى مطار الجزائر العاصمة، في عملية تسليم هي الأولى منذ بدء تحقيقات مكافحة الفساد بعد سقوط نظام بوتفليقة.

امتدادات إقليمية

ويتطرق التقرير إلى كيفية تكوين ولد قدور ثروة بطريقة مشبوهة، مشيرا إلى الامتدادات الإقليمية لشبكة علاقاته التي تورّطه مع نجله وشركائه.

ويشير التقرير إلى أن نسيم ولد قدور، النجل الأكبر لعبد المؤمن بن قدور، افتتح منذ سنة 2005 (عندما كان يبلغ من العمر 26 عاما فقط) حسابين بنكيين في مصرف سويسري، بقيمة 8,6 مليون فرنك سويسري، تزامنا مع اندلاع قضية شركة ”بي أر سي“ أو المشروع الجزائري الأمريكي المشترك، الذي ربط شركة ”سوناطراك“ مع شركة بريطانية تابعة لشركة الخدمات النفطية ”هاليبورتون“، وهي قضية تورط فيها والده.

مواجهات قضائية

ويقدم التقرير تاريخ مثول ولد قدور للقضاء الجزائري، معتبرا أن توليه رئاسة مجلس إدارة شركة ”سوناطراك“ من 2017 إلى 2019 سبقته مواجهات مع النظام القضائي الجزائري؛ بسبب تورطه في قضايا متعددة.

ففي عام 2007 حكمت عليه محكمة البليدة العسكرية بالسجن 30 شهرًا لإفشائه معلومات ”دفاع سري“، في قضية مرتبطة بـ ”بي أر سي“، ثمّ أطلق سراح الرجل بعد 20 شهرا، وشكلت هذه الإدانة منعطفًا غير متوقع للقضية، وألقت بظلالها على الاختلاس الذي حددته التفقدية العامة للمالية في الجزائر.

في ذلك العام، بينما كانت تدرس شروط منح عقود بقيمة حوالي 2.5 مليار يورو من قبل وزارة الدفاع الوطني وشركة ”سوناطراك“ مع شركة ”بي أر سي“، صدر قرار سياسي بحل هذه الشركة الجزائرية الأمريكية، وفق ما نقله التقرير عن مسؤول سابق في ”سوناطراك“ رفض الكشف عن هويته، وعلّق قائلا: ”نحن نمحو كل شيء بطريقة ما“.

وهكذا اختارت ”سوناطراك“ التصفية الودية التي شهدت استحواذ الشركة الوطنية على أصول شركة ”بي أر سي“، بعد الاستحواذ على أسهم شريكها الأمريكي.

تحكيم دولي

ويتابع التقرير أنّه ”عُهد بالعملية إلى كريم جبور الذي ترأس شركة ”سوناطراك“ القابضة المسؤولة عن الخدمات النفطية، والذي أشرف على شركة ”بي أر سي“، من بين الشركات التابعة والمشاريع المشتركة الأخرى التي تربط ”سوناطراك“ بشركاء أجانب.

يشار إلى أن تصفية هذه الشركة أدت إلى إحالة ”سوناطراك“ إلى محكمة التحكيم الدولية؛ إثر التأخير في تحويل المقابل على أسهم شركة ”كي بي أر“ بقيمة 1.6 مليار دينار جزائري مستحق الدفع بالدولار الأمريكي، أي 24 مليون دولار، على أن تدفع بحلول يونيو/ حزيران 2008 على أقصى تقدير.

ورفضت ”سوناطراك“ التي برّرت هذا التأخير برفض البنك المركزي منحها إذن التحويل، وفي 12 مايو/ أيار 2011 صدر أمر بدفع 19.5 مليون دولار، وهو ما يمثل الرصيد المتبقي من سعر هذه الأسهم، إضافة إلى معدل فائدة بنسبة 6.5% بأثر رجعي اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2008 تاريخ تقديم الشكوى.

ويؤكد التقرير أنّ هذا المشروع الجزائري الأمريكي المشترك الذي يربط ”سوناطراك“ مع الشركة الأمريكية كان مشروعا مربحا، ويتمتع بوضع مالي جيد لا يبرر حل الشركة.

اختلاس

ويشير التقرير إلى أنه ”فور إطلاق سراحه من السجن في عام 2009 غادر عبد المؤمن ولد قدور الجزائر ليستقر في فرنسا، وكان قد حصل مع عائلته على سكن في ”نويي سور سين“، ويتكون المحل السكني من شقة وقبوين ومساحة لوقوف السيارات، وقد اختفى ولد قدور وأسرته عن الأنظار منذ ذلك الحين حتى تعيينه المثير للجدل كرئيس لـ ”سوناطراك“ في مارس/ آذار 2017 بعد ثماني سنوات من إطلاق سراحه، متسائلا: ”كيف موّل ولد قدور شراء هذا المسكن في هذا المكان، حيث يعد المتر المربع من أغلى الأراضي في فرنسا ويبلغ حوالي 12000 يورو؟“

وبحسب التقرير، تؤكد البيانات المصرفية التي تم الحصول عليها الاختلاس الذي أشارت إليه التفقدية العامة للمالية بأن الإجراءات القانونية المرفوعة ضده في الجزائر قد تمّ طمسها، لافتا إلى تسجيل حركة كبيرة للأموال في تلك الفترة بتدبير من نجله الذي لم يتجاوز الثلاثين من عمره حينها ولم يكن لديه نشاط مهني كبير، ما يسلط الضوء على قضية الاستحواذ على هذا العقار.

تمويل مريب

ويوضح التقرير أنه للحصول على الإقامة في ”نويي سور سين“ في يونيو/ حزيران 2009 أنشأ ولد قدور شركة عقارية تسمى ”ليما“ في منطقة ”نانتير“ بفرنسا، وكان نسيم ولد قدور وزوجته أمل يالا شريكين بالقدر نفسه مع محمد رضا ولد قدور، شقيق نسيم ووالدتهما أنيسة عبد السلام، وكان لديهما 250 سهما لكل منهما.

ويتابع أنه ”في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 نقل نسيم وأمل، اللذان امتلكا 500 سهم من أصل 1000 جزء من شركة ”ليما“، 350 سهماً إلى الأب عبد المؤمن ولد قدور، وبحسب مذكرة التفاهم التي تمتلك ”توالا“ نسخة منها فقد تم هذا التحويل مجانًا بشرط أن يصادق على رصيد الدين (19600 يورو) لدى بنك لبناني، والذي تم بموجبه الحصول على قرض مصرفي لطلب تمويل شراء المسكن، على الأرجح لتغطية المسارات المتبعة، وفق تعبيره.

ويوضح التقرير أنّ تقديم قرض في لبنان تم بسبب أنّ جزءًا من الأموال التي خصصها ولد قدور خارج الجزائر كانت تدار من قبل شركات ائتمانية لبنانية عبر البنوك اللبنانية، وأساسا ”بنك سوسيتيه جنرال دي بنك“ في لبنان، مشيرا إلى أنّه في الآونة الأخيرة احتل اسم أحد مديري الثروات اللبنانية الشركاء لنسيم ولد قدور، والذي كان يزيد استثماراته، عناوين الصحف في الولايات المتحدة بعد أن أدانته هيئة الأوراق المالية والبورصة.

مصالح عائلية

ويتابع التقرير أنه في عام 2014 أنشأ ولد قدور شركة ”موبيسول“ التي قامت بتسويق المعدات من شركة ”هواوي“ الصينية، وعلى الورق ارتبطت هذه الشركة بنسيم وشقيقه محمد رضا ولد قدور، لكن والدهما عبد المؤمن كان وكيلها التجاري، وقال التقرير إنها لم تجلب الكثير أيضًا فتم حلها في عام 2017 بعد تعيينه رئيسًا لـ ”سوناطراك“.

واتسعت شبكة علاقات نسيم ولد قدور الذي اتخذ عبد الحكيم بن فرحات، نجل نور الدين بن فرحات ضابط المخابرات الجزائرية السابق، كشريك له في مجالات استثمارية من خلال تأسيس شركة.

ويلفت التقرير إلى أنه بعد اندلاع فضيحة ”وثائق بنما“ سارع عبد الحكيم بن فرحات إلى الانسحاب من الشراكة التي ربطته بنسيم ولد قدور، مستحضرا نص رسالة إلكترونية جاء فيها ”يُطلب منك حل الشركة وتصفيتها نهائيًا في أقرب وقت ممكن“.