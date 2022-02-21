بعد تصريحاته بشأن أوكرانيا.. هل ورط لابيد إسرائيل بأزمة مع روسيا؟

أثارت تصريحات منسوبة لوزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، التي كسر خلالها حاجز الصمت بشأن موقف بلاده السياسي والدبلوماسي حيال الأزمة الأوكرانية، حالة من الجدل الكبير، عكسه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الدولة العبرية.

ونسبت للوزير الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تصريحات نقلتها قناة ”i24 news“ الإسرائيلية بالعربية، قال فيها إنه ”في حال غزت روسيا أوكرانيا ستقف إسرائيل إلى جانب الغرب، ومن ثم لم تعد إسرائيل تتبع موقفها العلني الحيادي من الأزمة“، مضيفا: ”لو اندلعت حرب بين روسيا وأوكرانيا، فمن الطبيعي أن تنحاز إسرائيل إلى حليفتها التقليدية أمريكا، رغم الاهتمام بالحفاظ على علاقات جيدة مع الروس“.

وتواجه إسرائيل أزمة بشأن تعاطيها مع الملف الأوكراني، إذ جمعت بين البلدين صداقة وصلات عميقة وممتدة، وفي الوقت نفسه أصبحت القوات العسكرية الروسية منذ 2015 قابعة عند حدود إسرائيل الشمالية، وكان عليها التنسيق معها ضمن جهود مكافحة الوجود الإيراني في الأراضي السورية.

وتسبب هذا الموقف في التزام المسؤولين الإسرائيليين الصمت وعدم إبداء موقف واضح بشأن الانحياز الإسرائيلي لأحد الطرفين، فيما طالب محللون إسرائيليون بضرورة إبداء موقف واضح وقاطع بشأن الانحياز إلى واشنطن في مرحلة محددة، وبالتحديد لو حدث غزو روسي لأوكرانيا.

وكان لابيد أشار في تصريحه الذي أثار الجدل، إلى معضلة الوجود الروسي في سوريا، فضلا عن مخاوف إسرائيل بشأن سلامة مئات الآلاف من اليهود في روسيا وأوكرانيا.

وسلطت وسائل الإعلام العبرية خلال الأيام الأخيرة الضوء على حقيقة أن آلاف الإسرائيليين يرفضون العودة من أوكرانيا، والاستجابة لخطة الطوارئ التي وضعتها حكومة بلادهم بشأن الإجلاء المبكر وعدم انتظار حدوث غزو روسي محتمل.

ونشرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ اليوم الإثنين، تقريرا يكشف النقاب عن معضلة أخرى، تتعلق بمدى إمكانية حمل اليهود للسلاح ضد بعضهم البعض لو تطورت الأمور، ونقلت الصحيفة تصريحات أدلى بها ألكسندر كوفمان، أحد قادة الانفصاليين الموالين لروسيا، شرقي أوكرانيا، وهو يهودي الديانة، جاء فيها أنه ”على قناعة بأنه لا مناص من اندلاع الحرب“، وقدر أن ”القوات الروسية، حال حدوث غزو ستحتل العاصمة الأوكرانية في غضون أسابيع، وأن المسؤولين عن الحرب في أوكرانيا سيخضعون لمحاكمات“.

وكوفمان يعد أحد أبرز قادة الانفصاليين الموالين لروسيا فيما تعرف باسم جمهورية دونيتسك الشعبية، التي لا تحظى باعتراف دولي، وتم إعلانها من طرف واحد في 2014، وتحظى بدعم روسي فقط.

وأشار كوفمان إلى أنه ”من أجل أن تنتهي الحرب ينبغي أن ننتصر أولا، لا خيارات أخرى لدينا“، ويلقي بالمسؤولية عن التوترات الحالية على عاتق الحكومة في كييف، وقال إن القوات الأوكرانية تقوم بقصف مكثف على دونيتسك وتستخدم سلاحا ثقيلا ومحرما وفق اتفاق مينسك، وإن مقاطع فيديو كثيرة أظهرت أوكرانيين يقطنون مناطق متاخمة لخط التماس ”يسبون جنود الجيش الأوكراني“.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يهودي الديانة، بأنه شخص ”غير مستقل“ وزعم أنه ”لا يقود اللعبة، هناك من يلعبون به، أنه مثل دمية متحركة يتلاعب به من يسعون لتصعيد الصراع على حدود روسيا“.

هجوم على لابيد

ولم يتجاهل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل تصريح لابيد، وتوالت العشرات من التغريدات التي انتقدته أو تلك التي حاولت الدفاع عنه وتبرير تصريحه، فمثلا طرحت الناشطة الإسرائيلية كينيريت باراشي سؤالا على متابعيها عبر موقع تويتر: ”أصدقائي أود أن أسأل بجدية ماذا قال لابيد بشأن التوتر بين أوكرانيا وبوتين؟“.

وأعاد الناشط موطي طال تغريدة باراشي، ونشر صورة لدبابة روسية، وقال: ”الأمريكيون على قناعة، روسيا اتخذت قرار الحرب ولابيد يغير النغمة، إسرائيل تبحث الانضمام للعقوبات على روسيا“، وانتقد لابيد بشدة وكتب: ”أقول، لابيد بلا عقل وبلا خوف، ويل لنا، هذا الخطر القومي سيصبح رئيس حكومتنا، شكرا لك أيها المحتال الكاذب“، وهنا عادت كينيريت باراشي للتغريد، وعلقت قائلة: ”يا له من رجل أحمق“.

وتساءل حساب إسرائيلي على تويتر، يحمل اسم ”ستار باك“، قائلا: ”هل هذا حقيقي، لابيد يهدد روسيا، إسرائيل تبحث الانضمام للعقوبات، هذا الصرصور يهدد روسيا يا حسرتنا، هل هذا الجاهل الذي يهذي سيصبح رئيسا للحكومة“.

وفسر المغرد بنيامين بن شلومو كلام لابيد بشكل آخر، وكتب عبر حسابه: ”لقد قال إن إسرائيل في حاجة لاتباع الحيطة لأن على جانبي الحدود هناك جاليات يهودية وإسرائيلية، وأن إسرائيل في حاجة للحذر الشديد بتطرقها للنزاع“.

كما رأى الناشط تسليل ليدرور، أن مصادر إعلامية ومن وصفهم بـ ”أبواق نتنياهو“ أخرجوا تصريحات لابيد عن سياقها وتسببوا في ضرر كبير لإسرائيل حول العالم، وأضاف: ”ألا تخشون الله، ستحترق دولتنا ومعها جميع المصالح الأمنية الأهم“.

وحاول مغردون تبرير تصريح لابيد، بنفس الطريقة السابقة، ونشر بعضهم مقطع فيديو يتحدث لابيد خلاله عن موقفه من الأزمة الروسية الأوكرانية، بشكل يبدو حياديا، مثل الناشط زوهار بيري.

لكن ناشطا آخر يدعى ايتسيك، نشر مقطع الحوار الذي أجراه الإعلامي عوديد بن عامي مع لابيد وكتب: ”شاهدت قطيع مؤيدي لابيد وقد هب لنجدته، وإليكم الحقيقة“، وكتب: ”يسأل بن عامي وزير الخارجية لابيد، في مرحلة معينة ستضطر إسرائيل لتحديد موقف لو فرضت أمريكا عقوبات، أي موقف ستبديه إسرائيل“، ورد عليه لابيد بقوله: ”انظر، بشكل تقليدي سنقف إلى جوار الأمريكيين، لأن أمريكا هي حليفتنا الأكبر“.