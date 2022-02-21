الجيش الروسي: مقتل 5 "مخربين" قدموا من أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، اليوم الإثنين، أنه قتل خمسة ”مخرّبين“ جاؤوا من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية، وأن مركبتين عسكريتين أوكرانيتين حاولتا عبور الحدود أيضا، وفق ما أفادت الوكالات الروسية، وفق ما نقلته ”فرانس برس“.

وقال الجيش الروسي عنه، ”خلال المعارك، تمّ القضاء على خمسة أشخاص ينتمون إلى مجموعة مخربين وإلى الاستخبارات بعدما انتهكوا الحدود الروسية“، مؤكدا أن الحادث وقع في منطقة روستوف الساعة 06,00 صباحا (03,00 ت غ) قرب منطقة ميتياكينسكايا.

ودخلت مركبتان قتاليتان تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية (إلى روسيا) من أوكرانيا لإجلاء مجموعة المخربين إلى أوكرانيا عبر الحدود“، وفق الجيش الروسي.

ولفت إلى أنه لم يصب أي جندي أو عنصر من حرس الحدود الروسي في تلك العملية.

وفي الصباح، أكدت روسيا أن قذيفة أطلقت من الأراضي الأوكرانية دمرت مركزا حدوديا روسيا في منطقة روستوف، وهو ما نفته أوكرانيا.

كما نفت أوكرانيا دخول من وصفتهم موسكو بـ“المخربين“ من أراضيها إلى روسيا.

ويتّهم الغرب موسكو بحشد 150 ألف جندي عند حدود أوكرانيا؛ استعدادا لشنّ هجوم محتمل على جارتها، وتخشى الدول الغربية من أن يشكل تصاعد حدّة المعارك على خطّ الجبهة، ذريعة لروسيا لغزو أوكرانيا.

وتصاعدت حدّة المعارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا والمدعومين من موسكو منذ ثلاثة أيام في شرق أوكرانيا، وهي منطقة واقعة عند الحدود الروسية الجنوبية الغربية.

قذيفة أوكرانية تدمر مركزا حدوديا في مدينة روستوف جنوب #روسيا على وقع معارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لموسكو#إرم_نيوز #أوكرانيا #Russia #Ukraine pic.twitter.com/htdlvsLWof — إرم نيوز (@EremNews) February 21, 2022

وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، أعلن انفصاليون مدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا، مقتل مدنيين اثنين في قصف للقوات الحكومية الأوكرانية، بحسب وكالة الإعلام الروسية.

ونقلت الوكالة عن ممثلي جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد قولهم، إن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة الدفاع في روسيا البيضاء، إن روسيا ستمدد تدريبات عسكرية في البلاد، وذلك في خطوة قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنها جعلته أكثر قلقا بخصوص غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء، إن قرار التمديد اتُخذ بسبب النشاط العسكري قرب حدود روسيا وروسيا البيضاء، والوضع في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.