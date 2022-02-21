إسرائيل تعلن إجراء "تجارب ناجحة" لنسخة متطورة من القبة الحديدية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الإثنين، إجراء ”سلسلة تجارب ناجحة“ لمنظومة دفاع متطورة من نظام القبة الحديدية، من بارجة بحرية.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان صحفي لها، أنها ”أجرت سلسلة تجارب ناجحة لمنظومة الدفاع من النسخة المتطورة لنظام القبة الحديدية“، التي تم تفعيلها أول مرة على متن بارجة بحرية هجومية من ”طراز ساعر 6″، وذلك بالتعاون مع شركة الصناعات الإسرائيلية العسكرية رافائيل“.

מינהלת 'חומה' במפא"ת במשרד הביטחון, צה״ל וחברת רפאל השלימו בהצלחה סדרת ניסויים מורכבת במערכת ההגנה "כיפת מגן" – מערכת בתצורה ימית המבוססת על גרסה מתקדמת של מערכת "כיפת ברזל" -שהופעלה לראשונה על ספינת סער 6 אח"י "מגן". pic.twitter.com/yTZ1VIQOF8 — משרד הביטחון (@MoDIsrael) February 21, 2022

وفي تعليقه على التجارب الأولى، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن ”التكنولوجيا التي نقوم بتطويرها في النظام الدفاعي الخاص بإسرائيل، توفر لنا حرية عمل حيوية في مواجهة أذرع إيران في المنطقة والوسائل التي بحوزتهم والقابلة للتطور“.

وأضاف غانتس: ”سنبقى دوما متقدمين عليهم، وسنستمر بإبراز قدراتنا الدفاعية والهجومية، للحفاظ على التفوق الأمني لإسرائيل في المنطقة“.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيانها، أن ”هذه التجربة الجديدة جاءت ضمن مجموعة متنوعة من التهديدات المتقدمة، حيث تم إجراء التجارب ضمن سيناريوهات مختلفة، منها مواجهة طائرات بدون طيار وصواريخ كروز وغيرها“.

وبحسب البيان: ”يمثل نظام قبة الدرع مستوى هاما في قدرات الدفاع عن النفس وعن السفن، كما أنه سيشكل قفزة كبيرة للأمام لكل من القدرات الحالية في الدفاع عن أمن واقتصاد إسرائيل“.

وتابعت الوزارة: ”حاكت التجربة الجديدة العديد من سيناريوهات التهديدات الحالية والمستقبلية التي تفرض نفسها أثناء مواجهة ما، أبرزها تهديد الصواريخ، والطائرات المسيرة“.

واعتبرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن نجاح هذه التجربة حجر أساس ومهم في القدرات العسكرية دفاعا عن مصالح إسرائيل الاستراتيجية والحيوية في مواجهة كافة التحديات الإقليمية.

بدوره، قال مدير الأبحاث وتطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية في وزارة الدفاع الإسرائيلية دانيال غولد، إن ”نجاح هذه التجربة هو نقلة نوعية إضافية تكنولوجية في مجال أنظمة الدفاع الصاروخي، بفضل رؤية تكنولوجية تقودها المديرية بالتعاون مع جيش الدفاع، والصناعات الدفاعية“.

ورأى غولد أن نظام القبة الحديدية يسجل اليوم نقلة نوعية تاريخية إضافية في إتمام تجارب الاعتراضات البحرية التي تم تثبيتها لأول مرة على سفينة ”ساعر 6“.

وتابع غولد: ”بفضل الرادار الضخم الذي تم تطويره خصيصًا لهذه المهمة الدفاعية، رصد النظام التهديدات الصاروخية والمسيرات التي وجهناها إليه، وتم اعتراضها من قبل القبة الحديدية البحرية وتدميرها بشكل نهائي“.

وأشار غولد إلى أن ”نجاح التجربة يعزز من أمن وقدرة إسرائيل للدفاع عن سيادتها، بالإضافة إلى الدفاع عن المصالح الاستراتيجية لإسرائيل“.