موسكو: قذيفة أوكرانية تدمر مركزا حدوديا روسيا

دمرت قذيفة أطلقت من الأراضي الأوكرانية، اليوم الإثنين، مركزا حدوديا روسيا دون أن تسفر عن سقوط ضحايا على ما أفادت الأجهزة الأمنية الروسية، على وقع معارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد.

قذيفة أوكرانية تدمر مركزا حدوديا في مدينة روستوف جنوب #روسيا على وقع معارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لموسكو#إرم_نيوز #أوكرانيا #Russia #Ukraine pic.twitter.com/htdlvsLWof — إرم نيوز (@EremNews) February 21, 2022

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي الذي أوردت بيانه وكالات الأنباء الروسية: ”في 21 شباط/ فبراير عند الساعة 09,50 (06,50 ت غ) دمرت قذيفة أطلقت من أراضي أوكرانيا مركز حرس الحدود في منطقة روستوف على بعد حوالي 150 مترا من الحدود الروسية-الأوكرانية“، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

ونفى متحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية في كراماتورس، الإثنين، أن تكون القوات الأوكرانية استهدفت مركزا حدوديا يستخدمه جهاز الأمن الفدرالي الروسي في منطقة روستوف، واصفًا ادعاء موسكو بأنه ”معلومات مضللة“.

وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني بافلو كوفالتشوك للصحفيين: ”لا يمكننا منعهم من إنتاج هذه المعلومات المضللة… لكننا نشدد على واقع أننا لن نطلق النار على أي منشأة مدنية أو على منطقة روستوف“ في روسيا، مضيفًا أن ”ما من قصف مدفعي على قوات الاحتلال“ الروسية.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن انفصاليين مدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا أعلنوا اليوم الإثنين، مقتل مدنيين اثنين في قصف للقوات الحكومية في كييف.

ونقلت الوكالة عن ممثلي جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد قولهم، إن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وزادت حوادث القصف المتفرقة عبر الخط الفاصل بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في تلك المنطقة بشكل حاد الأسبوع الماضي واستمرت الأحد.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة الدفاع في روسيا البيضاء، إن روسيا ستمدد تدريبات عسكرية في البلاد كان من المقرر أن تنتهي الأحد، وذلك في خطوة قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنها جعلته أكثر قلقا بخصوص غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء، إن قرار التمديد اتُخذ بسبب النشاط العسكري قرب حدود روسيا وروسيا البيضاء والوضع في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وتسبب تصاعد حدة التوتر حول أوكرانيا في تغيير جدول أعمال زعماء وسياسيين في الغرب.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يسافر إلى ويلمنغتون بولاية ديلاوير لمتابعة أمر يتصل بأسرته يوم الأحد، وسيظل بدلا من ذلك في واشنطن.

وفي أوتاوا قالت وزيرة خارجية كندا ميالاني جولي أيضًا الأحد، إنها أجلت زيارة مقررة إلى فرنسا بسبب التوتر وستعود إلى كندا على الفور.

ومن جانبه قال بلينكن إن خططه للاجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ما زالت قائمة هذا الأسبوع ما دامت موسكو لم تمض قدما في الغزو.

وقال مستشار للرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا وروسيا اتفقتا على ضرورة عقد اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع ممثلين من أوكرانيا وروسيا الإثنين.

وقالت بولندا، التي ترأس حاليا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إنها ستعقد جلسة استثنائية للمنظمة الإثنين، بناء على طلب أوكرانيا، ستخصص لمنع نشوب صراع مسلح.

وقال بلينكن، إن جميع الدلائل تشير إلى أن روسيا على وشك الغزو، لكن روسيا نفت مرارا وجود مثل تلك الخطط.

وأضاف بلينكن: ”كل ما نراه يشير إلى أن هذا أمر في غاية الخطورة، بأننا على وشك غزو“، موضحا أن الغرب مستعد بشكل متواز إذا أقدمت موسكو على تنفيذ الغزو.