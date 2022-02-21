الرئيس الإيراني في قطر لحضور قمة الدول المصدرة للغاز

غادر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، طهران متوجها إلى الدوحة تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور القمة السادسة للدول المصدرة للغاز.

وهذه أول زيارة لدولة خليجية يقوم بها الرئيس الإيراني منذ تشكيل حكومته في أواخر آب/أغسطس الماضي.

وقال رئيسي، في حديث للصحفيين في مطار طهران: ”زيارتي لقطر بداية لتفعيل أولوية دول الجوار في السياسة الخارجية“، مضيفا: ”إن هذه الزيارة تأتي بدعوة من أمير قطر وتهدف إلى توسيع العلاقات الثنائية بين إيران وقطر والمشاركة في منتدى الدول المنتجة والمصدرة للغاز في العالم“.

وأضاف: ”إيران من مؤسسي هذا المنتدى لأننا من الدول المهمة في إنتاج الغاز وتصديره“، مشيرًا إلى أنه ”يأمل أن تكون الزيارة خطوة مهمة نحو تحسين العلاقات السياسية والتجارية بين دول الخليج العربي والمنطقة“.

وفي إشارة إلى حقل الغاز المشترك بين إيران وقطر، قال الرئيس الإيراني، رئيسي: ”تعاوننا في مجال الطاقة مهم أيضًا؛ ويعد مجال الاقتصاد والطاقة أيضًا أحد القطاعات التي يمكن فيها اتخاذ خطوات أساسية في هذه الزيارة لتعزيز التعاون“.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية إن ”رئيسي سيلتقي في بداية زيارته أمير قطر في الديوان الأميري، كما سيلتقي مع الإيرانيين المقيمين في العاصمة الدوحة، ومع رجال الأعمال القطريين والإيرانيين“.

وكان أمير قطر، بعث دعوة للرئيس الإيراني في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، لحضور قمة كبار مصدري الغاز الطبيعي.

وهذا هو الاجتماع الثاني الذي تستضيفه دولة قطر لكبار مصدري الغاز الطبيعي في العالم.

وتمتلك الجمهورية الإيرانية ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بـ34 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي، ويتم إنتاج أكثر من 50 % من الغاز الطبيعي الإيراني من حقل ”بارس“ الجنوبي.

وحقل ”بارس“ الجنوبي هو حقل غاز طبيعي، يقع في الخليج العربي، تتقاسمه قطر وإيران، ويعد أكبر حقل غاز في العالم.